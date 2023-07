Ao menos quatro pessoas morreram e 27 seguem desaparecidas após uma explosão na fábrica de ração da Cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Estado, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira (26).





Equipes do Corpo de Bombeiros de toda a região foram mobilizadas para trabalhar nas buscas e no socorro às vítimas. De acordo com relatos da imprensa local, o estrondo foi ouvido em toda a cidade.





Mais informações em instantes.