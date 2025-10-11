Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Tendência nacional

Exportação de carne bovina impulsiona frigoríficos do Paraná

Fernando Buchhorn Jr. - Redação Bonde
11 out 2025 às 11:45

Compartilhar notícia

Foto: Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

​O mercado de exportação de carne bovina segue aquecido no Brasil. E as tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos, que à época pareciam ameaçar a estabilidade do setor, fortaleceram relações internacionais com países que já importavam a carne brasileira, bem como abriram novas oportunidades para a indústria.


No Paraná, frigoríficos exportadores associados à Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes) têm mostrado resiliência e buscado inclusive a expansão de suas instalações para comportar a demanda latente.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


Em setembro, o Estado exportou 4,9 mil toneladas de carne bovina (in natura, miúdos e tripas), gerando uma receita de US$ 25,5 milhões. Em termos de volume, este foi o melhor setembro desde 2004, quando foram exportadas 5,7 mil toneladas. No geral, o mês de setembro de 2025 foi o melhor dos meses do Paraná em 20 anos, quando 7,6 mil toneladas foram embarcadas em junho de 2005. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) compilados pela Abiec.


Mas o cenário local seguiu a tendência de crescimento nacional, que já aparecia em janeiro deste ano, após um 2024 que entrou para a história com recorde de exportações de carne bovina pelo Brasil. Em julho de 2025, um mês antes da vigência da sobretaxa do governo norte-americano sobre diversos produtos brasileiros, o país registrou a maior exportação mensal de carne bovina desde 1997, quando se iniciou o registro da série histórica. Segundo o MDIC, naquele mês foram embarcadas 313,6 mil toneladas, representando um crescimento de 15,6% em relação a junho e de 17,2% na comparação com julho de 2024.

Publicidade


O cenário de crescimento não parou por aí e uma nova marca histórica foi batida em setembro, mês que ultrapassou julho e registrou o maior volume de carne bovina exportada pelo Brasil desde 1997. Foram 352 mil toneladas e US$ 1,9 bilhão de receita. Um aumento de 31,1% em relação ao mesmo mês de 2024 e de 17,6% sobre agosto deste ano.


“Dança das cadeiras”

De Cruzeiro do Oeste (Oeste), o frigorífico Astra envia mais de 60% de sua produção ao exterior, cerca de 3,5 mil toneladas por mês. A empresa iniciou nesse mercado em 2008, embarcando miúdos para Hong Kong. Neste ano, atendeu a 35 países, mas está habilitada para exportar para quase 100 em todos os continentes, exceto Oceania.

Cadastre-se em nossa newsletter


LEIA MAIS NA FOLHA


Paraná Exportação exportação carne bovina frigoríficos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas