Falha global da Amazon afeta atendimento via Whatsapp da Sanepar

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa a seus clientes que o canal de atendimento via WhatsApp encontra-se temporariamente indisponível nesta segunda-feira (20), devido a uma falha externa. O problema é resultado de um apagão nos serviços da AWS (Amazon Web Services), a plataforma de computação em nuvem utilizada por milhares de empresas globalmente, incluindo sistemas que dão suporte ao aplicativo WhatsApp.





A instabilidade é externa à infraestrutura de tecnologia da companhia e se deve à dependência da plataforma de terceiros para a operação do aplicativo de mensagens. Equipes de tecnologia da Sanepar monitoram a situação e aguardam a normalização dos serviços pela provedora global de nuvem para restabelecer o atendimento via WhatsApp.

Enquanto a situação não é normalizada, é possível entrar em contato com o atendimento ao cliente por meio delefone 0800 200 0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile (disponível para Android e iOS) e pelo site oficial www.sanepar.com.br, que oferece serviços como emissão da segunda via de conta, consulta de débitos e informações.



