Falha global da Amazon afeta atendimento via Whatsapp da Sanepar

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa a seus clientes que o canal de atendimento via WhatsApp encontra-se temporariamente indisponível nesta segunda-feira (20), devido a uma falha externa. O problema é resultado de um apagão nos serviços da AWS (Amazon Web Services), a plataforma de computação em nuvem utilizada por milhares de empresas globalmente, incluindo sistemas que dão suporte ao aplicativo WhatsApp.
A instabilidade é externa à infraestrutura de tecnologia da companhia e se deve à dependência da plataforma de terceiros para a operação do aplicativo de mensagens. Equipes de tecnologia da Sanepar monitoram a situação e aguardam a normalização dos serviços pela provedora global de nuvem para restabelecer o atendimento via WhatsApp.
Enquanto a situação não é normalizada, é possível entrar em contato com o atendimento ao cliente por meio delefone 0800 200 0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile (disponível para Android e iOS) e pelo site oficial www.sanepar.com.br, que oferece serviços como emissão da segunda via de conta, consulta de débitos e informações.
Cuidados
A Sanepar reforça a orientação aos usuários para que, ao pedir serviços via internet, acessem apenas o endereço oficial da empresa, o www.sanepar.com.br. Preferencialmente, o acesso deve ser feito digitando a URL no navegador.
Qualquer variação do endereço que não seja www.sanepar.com.br não deve ser acessada, evitando o risco de fraudes. Em plataformas de busca, como o Google, em especial, a atenção deve ser redobrada e o usuário não deve clicar em links patrocinados que usem o nome da Sanepar.