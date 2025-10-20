Pesquisar

Pane no serviço

Falha global da Amazon afeta atendimento via Whatsapp da Sanepar

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 out 2025 às 12:54

Divulgação/Assessoria de imprensa
A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa a seus clientes que o canal de atendimento via WhatsApp encontra-se temporariamente indisponível nesta segunda-feira (20), devido a uma falha externa. O problema é resultado de um apagão nos serviços da AWS (Amazon Web Services), a plataforma de computação em nuvem utilizada por milhares de empresas globalmente, incluindo sistemas que dão suporte ao aplicativo WhatsApp.


A instabilidade é externa à infraestrutura de tecnologia da companhia e se deve à dependência da plataforma de terceiros para a operação do aplicativo de mensagens. Equipes de tecnologia da Sanepar monitoram a situação e aguardam a normalização dos serviços pela provedora global de nuvem para restabelecer o atendimento via WhatsApp.

Enquanto a situação não é normalizada, é possível entrar em contato com o atendimento ao cliente por meio delefone 0800 200 0115, pelo aplicativo Sanepar Mobile (disponível para Android e iOS) e pelo site oficial www.sanepar.com.br, que oferece serviços como emissão da segunda via de conta, consulta de débitos e informações.


Cuidados


A Sanepar reforça a orientação aos usuários para que, ao pedir serviços via internet, acessem apenas o endereço oficial da empresa, o www.sanepar.com.br. Preferencialmente, o acesso deve ser feito digitando a URL no navegador.

Qualquer variação do endereço que não seja www.sanepar.com.br não deve ser acessada, evitando o risco de fraudes. Em plataformas de busca, como o Google, em especial, a atenção deve ser redobrada e o usuário não deve clicar em links patrocinados que usem o nome da Sanepar.


Sanepar WhatsApp atendimento
