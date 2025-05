'Família Acolhedora' oferece lar temporário para crianças em risco de Maringá

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) está com inscrições abertas para o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A iniciativa permite às famílias oferecerem cuidado temporário para crianças e adolescentes afastados dos lares por decisão judicial.





O serviço garante um ambiente seguro, afetuoso e estruturado enquanto os menores aguardam definição sobre o futuro. O acolhimento é temporário e não configura adoção — as famílias participantes não podem adotar as crianças acolhidas.

Durante o período de acolhimento, as famílias são responsáveis por cuidados básicos como alimentação, saúde, higiene e educação, além de oferecerem um convívio afetivo e respeitoso.





“Acreditamos que o acolhimento familiar é fundamental para atender de forma integral as crianças e adolescentes em acolhimento. As famílias acolhedoras oferecem mais do que um lar temporário, elas proporcionam um espaço de carinho, respeito e aprendizado, criando um ambiente saudável e afetivo enquanto aguardamos as decisões judiciais. Nosso papel é sensibilizar a sociedade sobre a importância deste serviço”, afirma Karolline Baretta, diretora da unidade do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.

A Prefeitura de Maringá busca ampliar a base de famílias acolhedoras, especialmente com servidores das áreas de educação e saúde que têm visão mais sensível e preparada para lidar com as questões emocionais e psicológicas das crianças em situação de vulnerabilidade.





O serviço também investe na formação e preparação dos voluntários para garantir acolhimento de qualidade. “Essa ação temporária e assistencial tem como objetivo garantir a proteção e o bem-estar da criança até que uma decisão judicial seja tomada,” ressalta a diretora.

Como se tornar uma Família Acolhedora?





As famílias interessadas podem se inscrever por meio do site (clique aqui para acessar) ou entrar em contato com o serviço pelo telefone (44) 3127-2415 ou pelo e-mail [email protected].