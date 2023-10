Feira de Profissões da Uenp começa no dia 14 de novembro

A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) realizará, nos dias 14, 16 e 27 de novembro, a 2ª edição da Feira de Profissões da instituição.





O evento tem o objetivo de desenvolver um conjunto de ações voltadas para a disseminação de informações sobre a Uenp, cursos ofertados, formas de ingresso e atividades desenvolvidas no percurso acadêmico com ênfase na qualidade da formação por meio do ensino, pesquisa e extensão.



No dia 14 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, a Feira será realizada no Campus de Jacarezinho. Na quinta-feira (16), das 8h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 21h30, o evento acontece no Campus de Cornélio Procópio.





Em Bandeirantes, no Campus Luiz Meneghel, a Feira de Profissões será no dia 27 de novembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.





Durante a feira, os visitantes poderão interagir com estudantes e professores dos cursos de graduação da universidade estadual, conhecer os Centros de Estudos, laboratórios e outras estruturas da Universidade, além dos serviços prestados à comunidade.







