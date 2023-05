Festa de Santo Antônio inicia neste sábado em Cambé

A 89ª edição da Festa de Santo Antônio começa neste sábado (3), com diversas atrações culturais, muita música, comidas e bebidas típicas e eventos já populares, que esquentam o mês de junho em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). O evento é organizado pela Paróquia Santo Antônio em parceria com a Prefeitura de Cambé, e ocorre de 3 a 25 de junho, sempre aos fins de semana, no Centro de Eventos (rua Espanha, 289).







A mais tradicional festa de Cambé vai completar 89 anos em 2023. Ou seja, ela é mais antiga do que a própria paróquia, que tem 80 anos, e até mesmo do que a cidade, com 75 anos. Isso porque, segundo a secretária de Educação e Cultura, Estela Camata, tudo em Cambé começou no entorno da vida religiosa e, desde a vinda dos colonos, se buscavam formas de arrecadar dinheiro para a construção da paróquia e locais onde poderiam se encontrar e ter a vivência da fé cristã. Por isso, a festa é tão marcante e já faz parte do calendário de eventos municipais.

E para celebrar a 89ª festa do padroeiro da cidade, a programação deste ano conta com a quermesse, música, comidas e bebidas típicas, show de prêmios, churrasco, almoço comemorativo, leilão de gado e o marcante bolo de Santo Antônio, que tem fama de casamenteiro. Neste ano serão comercializados aproximadamente 10 mil pedaços, muitos deles com as medalhinhas do santo. Reza a tradição que a pessoa que acha a medalha encontrará a pessoa amada.





“Todo ano ficamos muito ansiosos porque a celebração não é mais só do cambeense, ela se tornou regional. A cada evento, a gente recebe mais pessoas de fora, de outras cidades, que vêm nos visitar", observa a secretária de Educação e Cultura. "Portanto, gostaríamos que Cambé como um todo viesse prestigiar essa festa que é muito tradicional, é a primeira festa, a mais antiga da cidade."