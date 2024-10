Filmtech 2024 em Curitiba traz novidades para o audiviosual

Na próxima sexta-feira (1º), Curitiba será o epicentro nacional do audiovisual com a realização da Filmtech 2024, uma feira imersiva com oito horas de duração que vai apresentar ao mercado as últimas soluções em equipamentos, incluindo os lançamentos na NAB (National Association of Broadcasters) e CineGear, além de palestras com grandes nomes do mercado. O evento tem inscrições gratuitas e limitadas pela plataforma Sympla e será realizado no Canal da Música. Técnicos audiovisuais, como diretores, diretores de fotografia, assistentes de câmera, produtores, técnicos de som direto, fotógrafos still, filmmakers e entusiastas do setor estarão presentes.





Realizada pela empresa de locação de equipamentos Armada Rental, com apoio institucional do Sindicato da Indústria do Audiovisual do Paraná (SIAPAR), a Filmtech terá 14 estandes com expositores renomados da indústria do audiovisual que estarão localizados no salão interno do Canal da Música.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dentro do auditório, profissionais-referência da indústria do audiovisual se revezarão em palestras e discussões importantes para este mercado em constante evolução. “A Filmtech tem como missão fomentar e qualificar o mercado do audiovisual. Para os participantes, é uma oportunidade de conhecer e interagir diretamente com as melhores marcas do mercado, além de conhecer em primeira mão as inovações que nortearam a produção audiovisual”, afirma Daniel Bernardon, sócio da Armada Rental.





Segundo ele, os participantes poderão, entre outras coisas, saber como a Inteligência Artificial (IA) pode ser usada para revisões e roteiros de forma simplificada com a demonstração do Top AI tools, da empresa norte-americana Pactto. Derick Borba, representante da companhia, terá um momento de fala no auditório.





Além dos porta-vozes de grandes fornecedores, os painéis da Filmtech trarão ao público um termômetro do segmento com palestras de profissionais requisitados. A abertura ficará à cargo da produtora Jussara Locatelli, presidente do SIAPAR e uma das grandes autoridades do audiovisual paranaense. As cineastas Hellen Braga, Diana Moro e Helô Passos abordam um “Diálogo entre fotografia e produção no documentário”.