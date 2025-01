Fipe aponta viabilidade do projeto do trem pé-vermelho na região de Londrina

Estudo realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) aponta que o trem pé-vermelho pode transportar cerca de 36 mil passageiros por dia em um trajeto que prevê a interligação de 13 municípios da Região Norte do Paraná, de Paiçandu a Ibiporã, em um trajeto de 151 quilômetros de extensão paralelo à ferrovia hoje operada pela Rumo. A Fipe é uma organização de direito privado sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, e que tem atuação nas áreas de ensino, projetos, pesquisa e desenvolvimento de indicadores econômicos e financeiros.





O projeto foi apresentado em reunião com a Secretaria de Transportes Ferroviários, órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, e que contou com a participação da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), do prefeito de Maringá, Silvio Barros, e do secretário de Estado de Indústria e Comércio, Ricardo Barros, além de técnicos de vários municípios envolvidos. O encontro discutiu os detalhes do projeto, que vai contribuir para melhorar a mobilidade regional e para impulsionar a economia regional.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Continuamos trabalhando para garantir a implantação do trem pé-vermelho, que promete revolucionar a mobilidade regional, além de contribuir para o desenvolvimento regional por meio do transporte de cargas, barateando os custos e dando mais agilidade às demandas”, explicou a deputada Luísa Canziani. O engenheiro Henrique Cremm, responsável pelo estudo, explicou que o projeto prevê a construção de dois trilhos paralelos à linha férrea já existente, com 90% do trajeto desenvolvido como trens de superfície.





Com uma velocidade de até 160 km/h, o trem alcançará uma velocidade média de 115 km/h, considerando as paradas. Também há a previsão de interligação entre os aeroportos de Londrina e Maringá, além dos sistemas municipais e intermunicipais de transporte coletivo. A previsão inicial é que sejam criados cerca de 30 mil novos postos de trabalho durante os primeiros anos de operação, além de abrir à exploração comercial as faixas de domínio, gerando receitas para os municípios envolvidos.

Publicidade





Para Danaê Fernandes, secretária de Segurança Pública e de Transportes de Cambé, lideranças regionais estão bastante entusiasmadas com a iniciativa e estão se mobilizando para compatibilizar os projetos e as necessidades de cada município. “Essa mobilização reflete o renovado interesse da região em torno de um dos maiores projetos de infraestrutura da história do Estado”, afirmou.





O projeto de transporte ferroviário de passageiros entre as regiões de Londrina e Maringá é um dos sete selecionados no país para análise técnica e econômica, a lista também inclui Brasília (DF)-Luziânia (GO); Pelotas-Rio Grande (RS); Duque de Caxias-Itaboraí-Niterói (RJ); Salvador-Feira de Santana (BA); Fortaleza-Sobral (CE); e São Luís-Itapecuru Mirim (MA). (Com informações da assessoria de imprensa)