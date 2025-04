Frente fria chega ao Paraná e derruba temperaturas a partir desta quinta (3)

A chegada de uma frente fria, somada a uma massa de ar fria e ventos frios e úmidos, vai mudar o tempo no Paraná nos próximos dias. A queda nas temperaturas será de até oito graus em Curitiba entre esta quinta-feira (3) e o sábado (5), de acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). As temperaturas mais baixas do fim de semana devem ser registradas em Palmas, no sudoeste, e em General Carneiro, no sul.





A primeira frente fria de 2025 já está sobre o Oceano Atlântico, perto da costa de Santa Catarina e do Paraná. “É uma massa de ar instável, por isso ao longo da tarde e noite desta quinta podem ocorrer alguns temporais em diversas regiões do Paraná. São temporais irregulares, não há previsão de grande volume de precipitação e também não serão aquelas tempestades severas, mas podem gerar algum transtorno para a população”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A partir de sexta-feira e até o fim da semana, o vento vindo do oceano e a aproximação de uma nova massa de ar frio fazem as temperaturas caírem principalmente na região centro-sul do Paraná. Enquanto, nesta quinta, a temperatura mínima em Curitiba ficou próxima dos 20°C, no fim de semana deve chegar a 12°C, uma queda de oito graus. Em cidades como Palmas e General Carneiro as mínimas previstas são em torno de 9°C.





Máximas mais baixas

Publicidade





Em relação à queda da temperatura máxima, o impacto será mais visível no leste, centro-sul, campos gerais e até o extremo sul do norte pioneiro, onde a previsão é que fiquem em torno de 20°C no sábado, enquanto na quarta foi 30°C. Na capital, durante o sábado e o domingo, as temperaturas máximas ficarão abaixo dos 20°C, podendo ficar ainda mais frio: até 16°C no sábado. O vento ficará mais gelado e constante, até moderado em alguns momentos, aumentando a sensação de frio.





“O que vamos ter é o predomínio de um vento sudeste/sul associado a uma massa de ar frio que vai se aproximar do Paraná. O núcleo dessa massa de ar frio não vai atingir diretamente o Estado, mas, mesmo assim, vai influenciar o tempo no centro-sul e leste paranaenses", afirma o meteorologista.

Publicidade





"Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral a tendência é de que o vento sul úmido soprado do oceano para o continente mantenha a cobertura de nuvens presente, que pode causar alguma garoa ocasional no fim de semana. Será uma mudança mais significativa nas condições do tempo com o retorno do frio um pouco mais rigoroso”, ressalta Kneib.





Interior

Publicidade





Já no Interior do Estado o sol predomina com um pouco mais de força, mas ainda assim as temperaturas não serão tão elevadas como nos dias anteriores. A tendência é de temperaturas abaixo dos 30°C no sábado. No domingo pode passar um pouco desse valor nos extremos oeste e noroeste, mas ainda abaixo dos valores registrados durante esta semana. Em Loanda, por exemplo, a máxima passou dos 33°C nesta quarta-feira, mas não deve passar dos 28°C no fim de semana.





Simepar





Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.





Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.