Gabarito da primeira fase do concurso dos bombeiros já está disponível

Foi divulgado, nesta segunda-feira (7), o gabarito oficial da primeira fase do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). A prova foi aplicada neste domingo (6) em 12 municípios do Estado, com 600 vagas ofertadas. O gabarito da prova objetiva e discursiva está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso.





As provas foram realizadas no domingo (6) em 12 cidades do Estado, incluido Londrina. De acordo com a chefe do Centro de Recrutamento e Seleção do CBMPR, capitã Tamires Silva Pereira, o tempo firme, sem chuvas, favoreceu o comparecimento superior a 70% dos 6.864 inscritos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os candidatos aprovados na primeira fase avançam para as próximas etapas do concurso, todas de caráter eliminatório: exame de capacidade física, avaliação psicológica, exame de sanidade física e investigação social.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.