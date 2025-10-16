Pesquisar

Operação Las Vegas

Gaeco deflagra investigação contra grupo ligado a jogos de azar em Londrina

Redação Bonde com MPPR
16 out 2025 às 17:09

Foto: Reprodução / MPPR
O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina deflagrou nesta quinta-feira (16) a segunda fase da Operação Las Vegas, que investiga uma organização criminosa envolvida na exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro e agiotagem. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de imposição de medidas cautelares diversas da prisão nos municípios de Londrina, Tupã (SP) e Itapema (SC).


As medidas judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Londrina, após o MPPR (Ministério Público do Paraná) demonstrar que, mesmo após a primeira fase da operação, realizada em janeiro deste ano, integrantes da organização criminosa seguiram com as práticas ilícitas, reforçando que as medidas cautelares impostas inicialmente foram insuficientes.

AVISADOS


As investigações revelaram indícios de que os criminosos foram alertados previamente sobre a ação policial realizada na primeira etapa da operação, o que resultou na fuga de alvos e na ocultação de provas. Naquela ocasião, durante o cumprimento dos mandados, equipes policiais constataram que os investigados haviam deixado alguns endereços momentos antes da chegada dos agentes.

A análise de novos elementos de prova demonstrou que as plataformas online de jogos de azar seguiu em pleno funcionamento, com postagens e atividades diárias, mesmo após a ciência da investigação pelos seus operadores. As novas ordens de prisão visam garantir a ordem pública e desarticular a organização criminosa, que demonstrou grande poder de influência e resiliência em suas atividades ilícitas.


