Governador do Paraná decreta luto de três dias pela morte de Silvio Santos

O governador Ratinho Junior decretou três dias de luto em todo o território paranaense pela morte de Silvio Santos , aos 93 anos, ocorrida neste sábado (17). O apresentador e empresário estava internado na UTI do Hospital Albert Eistein, em São Paulo. Silvio faleceu de broncopneumonia, após contrair o vírus H1N1.





Pela manhã, Ratinho Junior expressou sua gratidão pelo apresentador. “Silvio, a você a minha eterna gratidão: agradecimento por fazer os lares do Brasil sorrirem. Gratidão por um dia você ter apostado no talento do meu pai, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho. A minha família jamais esquecerá do seu comprometimento conosco”, declarou o governador.

“O povo do Paraná o reverenciará eternamente. Descanse em paz, Silvio. Aos milhões de fãs, amigos e familiares meus sentimentos”, complementou o governador.





Silvio nasceu no bairro da Lapa, na região central do Rio de Janeiro. Estreou na televisão no início da década de 1960 apresentando o Vamos Brincar de Forca, exibido pela TV Paulista. Mais tarde montou o conglomerado de mídia Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Entre seus programas de maior sucesso estão o Topa Tudo por Dinheiro, Teleton e Show do Milhão.





A família de Silvio Santos não irá realizar velório, um pedido feito em vida pelo apresentador. O corpo será levado diretamente para o cemitério, onde será feita uma cerimônia judaica. Senor Abravanel, seu nome de batismo, era filho de imigrantes judeus.