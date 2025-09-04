Governo do Paraná inaugura duplicação da PR-445 de Mauá a Lerroville

O governador Ratinho Junior inaugurou nesta quinta-feira (4) a duplicação da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445) entre Mauá da Serra e o acesso a Lerroville, distrito de Londrina. Foram investidos R$ 249,3 milhões pelo governo do Estado para obras no trecho de 27 quilômetros. Ratinho Junior também assinou a ordem de serviço para continuação da duplicação, entre Lerroville e o distrito de Irerê, completando o trecho de 66 km da principal ligação da região com Curitiba.





“Um dia de muita festa para a região Norte do Paraná, em especial para quem utiliza a PR-445, que liga Londrina a Tamarana, seguindo até a Rodovia do Café. É uma obra que há décadas era muito esperada, pois já se sabia da importância da duplicação. Eu fiz um compromisso com Londrina e com a região de que iríamos resolver esse problema em dois lotes, e é o que estamos fazendo hoje”, afirmou Ratinho Junior.





“O compromisso era de que, quando inaugurássemos o primeiro, já iniciaríamos o segundo lote. E hoje estamos aqui: entregando o primeiro trecho pronto, já sendo utilizado e, ao mesmo tempo, iniciando com toda a equipe de trabalhadores a execução da segunda parte, que é a última etapa. Assim, teremos Londrina totalmente integrada a um corredor duplicado que chegará até Paranaguá”, acrescentou.

A duplicação da PR-445 é uma demanda histórica da região de Londrina, segunda maior cidade do Estado, que sofria com uma pista simples para escoar sua produção pela BR-376, rodovia que liga a região Norte com o Centro do Estado, a Capital e o Porto de Paranaguá, no Litoral. A duplicação representa um avanço estratégico para a integração regional e a segurança no transporte de passageiros e cargas.





“A população terá uma rodovia mais segura, que dará suporte à logística, à produção agrícola e industrial da região Norte, que cresce muito. Onde há estrada duplicada, o número de acidentes cai, em especial os fatais. E quando uma empresa pensa em se instalar em uma região ela observa a infraestrutura, se tem rodovias, ferrovias, portos. É nisso que estamos investindo no Paraná”, finalizou o governador.

A nova configuração da via, que passou por melhorias geométricas e implantação de dispositivos em desnível, proporcionará maior fluidez ao tráfego, redução de conflitos entre veículos de longa e curta distância e redução no número de acidentes, fortalecendo a infraestrutura viária local.





O trecho inaugurado nesta quinta-feira foi executado pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem), autarquia da SEIL (Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística). Ele facilita o acesso a Londrina por Mauá da Serra, beneficiando também o município de Tamarana. O primeiro lote, entre Londrina e Irerê, foi entregue em 2021, com 15,8 km duplicados.

A segunda etapa da duplicação da PR-445 compreende 27 dos 66 km da rodovia entre Mauá da Serra e Londrina. A nova configuração do trecho contempla uma pista com 7,20 metros de largura, sendo duas faixas de rolamento de 3,60 m cada, acostamento externo de 2,50 m e faixas de segurança interna variando entre 0,60 m e 1 m. O pavimento escolhido foi o flexível, assegurando maior durabilidade e conforto aos usuários.





Foi implantado um viaduto no acesso a Tamarana, no km 25,50, construídos marginais, acessos e correções de traçado para aprimoramento da geometria e da segurança viária. Também foram implantados 11 retornos em nível, além da construção das pontes sobre os rios Apucaraninha e Santa Cruz.

Além disso, está em andamento a implantação de um viaduto no acesso a Lerroville, dentro do mesmo contrato de duplicação, com conclusão prevista para dezembro de 2025. Essa obra visa ampliar as condições de segurança e a fluidez no tráfego local e regional, uma vez que a realidade do trecho mudou desde o início dos serviços de duplicação.





Ratinho Junior também assinou a ordem de serviço para o início da duplicação do terceiro e último lote da PR-445, entre Lerroville e Irerê, ambos distritos de Londrina. A obra será executada pela Caminhos do Paraná, antiga concessionária responsável pelo trecho, após acordo judicial firmado com o Estado do Paraná.

A duplicação compreende 23,81 quilômetros, conhecido como lote 2, dando segmento ao trecho entregue pelo Estado nesta quinta-feira e encontrando o já duplicado em Irerê. A obra conta com projeto executivo de engenharia realizado pelo DER/PR, o qual foi atualizado pela concessionária para a execução da obra.





O investimento será de R$ 470 milhões e compreende, além da duplicação, oito novas pontes; duas interseções em nível, nos acessos a Guaravera e Taquaruna; seis retornos em nível; duas correções de traçado e três correções de curvas; seis pontos de ônibus; oito acessos em nível; e restauração da pista existente.





Por intermédio do DER/PR e da PGE (Procuradoria-Geral do Estado), em conjunto com o MPF (Ministério Público Federal) e Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná), o acordo foi homologado na Justiça Federal em outubro de 2024, liquidando as pendências da antiga concessionária com o Governo do Estado.





Estão previstas ainda obras no perímetro urbano de Londrina. Serão implantadas faixas adicionais de tráfego desde o km 74 até o km 82, já em Cambé, construídas novas passarelas para pedestres no km 74+970, em frente ao Igapó Comercial e no km 77+470, na altura da Avenida Vinicius de Moraes, ambas próximas à UEL (Universidade Estadual de Londrina). Também será construído um novo viaduto do tipo Passagem Superior no km 78+215, na altura da Rua Marechal Hermes da Fonseca, e implantada uma ciclovia do km 68+150 ao km 73+270.





