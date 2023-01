Governo do Paraná prepara ação para desocupar acampamentos bolsonaristas no Estado

Em Brasília, a Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança começaram a desocupar na manhã desta segunda-feira acampamento em frente ao quartel do Quartel General do Exército.

No final da tarde de domingo (8), após grupos de bolsonaristas radicais invadirem e depredarem símbolos da democracia brasileira, como o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a desocupação dos espaços em frente às unidades do Exército.

A pasta, no entando, não deu mais detalhes sobre como será a operação de desmonte dos acampamentos montados, no dia 2 de novembro do ano passado, por bolsonaristas que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de 2022.

A Sesp (Secretaria Estadual de Segurança do Estado) informou, por meio de nota, que está preparando as ações para desmobilização "dos atos" que ainda estão na frente dos quartéis, conforme determinou o Supremo.

O governador Ratinho Junior vai acatar a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e mandar desocupar os acampamentos de manifestantes bolsonaristas em frente às unidades do Exército no Paraná. A informação foi passada à FOLHA pela assessoria de imprensa do chefe do executivo paranaense.

Repúdio







O governador Ratinho Junior repudiou na noite de domingo (8), por meio de suas redes sociais, as ações de bolsonaristas extremistas em Brasília, que culminaram na destruição de parte do Congresso, STF (Supremo Tribunal Federal) e Palácio do Planalto. "Repudio profundamente os atos de violência e os distúrbios acontecidos hoje, no Planalto e no STF, na capital do país. Acredito na democracia, em um Brasil unido, livre e em paz.





Na AEN (Agência Estadual de Notícias), em nota oficial, o governo do Paraná também se posicionou repudiando os atos golpistas em Brasília. "Ações desta natureza são inadmissíveis e atentam contra a democracia e o estado de direito. Somos a favor da paz e do respeito. O Paraná se coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da ordem e da paz na capital federal."