Grupo 'de elite' busca criança de dois anos levado pela enxurrada em General Carneiro

Uma criança de dois anos foi levada pela enxurrada que invadiu a casa em que vivia com os pais e os irmãos em General Carneiro, entre a noite de quarta (6) e a madrugada de quinta (7). Eles foram empurrados para fora de casa com a força da água do Rio Dorino, que fica ao lado da residência, e que transbordou rapidamente com o excesso de chuva. A família conseguiu se segurar em uma cerca, mas a menina de dois anos acabou sendo levada pela enxurrada.





Dados do Simepar apontam que o volume acumulado de chuva em General Carneiro foi de 160,8 milímetros entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta, valor maior do que a média de 134 milímetros para o mês inteiro de novembro, de acordo com o Climatempo.

A força da água danificou muitas ruas, destruindo parte do asfalto e causando o desmoronamento de muros, cujos casos mais urgentes já estão sendo atendidos desde a madrugada.