Grupo que sequestrava sob justificativa de internação compulsória é preso em Curitiba

A PMPR (Polícia Militar do Paraná), com apoio da PCPR (Polícia Civil do Paraná), prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (1), quatro indivíduos que mantinham dentro do porta-malas de um carro um homem com as mãos amarradas, em uma rua do bairro São Braz, em Curitiba. No momento da abordagem o grupo agredia um outro homem que também, segundo informações dos policiais militares, seria colocado à força no veículo.





De acordo com a PMPR, os homens presos afirmaram que as vítimas seriam internadas compulsoriamente em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Itajaí (SC), o que foi rechaçado pelos agentes por falta de amparo legal. Dentro do veículo havia uma pistola de pressão, duas facas, um teaser e um soco inglês, além dos celulares das vítimas.

O homem com as mãos amarradas, que estava dentro do porta-malas, afirmou ter sido retirado pelo grupo à força da casa da namorada, momentos antes.





A vítima que estava sendo agredida quando a PM chegou foi retirada de sua empresa nas proximidades do local da abordagem sob ameaça feita pelo grupo com a pistola de pressão usada como réplica de arma de fogo. De acordo com os policiais, ele tinha uma lesão visível no olho direito que relatou ter sido feita com soco inglês.

Os quatro homens presos foram autuados pela Polícia Civil por lesão corporal, ameaça, roubo dos celulares, sequestro e cárcere privado e associação criminosa.



