Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Aves de rapina

Harpias nascidas em Foz são transferidas para zoológico paraguaio

Redação Bonde com assessoria de imprensa
24 set 2025 às 17:00

Compartilhar notícia

Foto: William Brisida/Itaipu Binacional
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Duas harpias (Harpia harpyja) nascidas entre 2019 e 2020 no RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), de Foz do Iguaçu (Oeste), foram transferidas nesta terça (23) para o zoológico do Centro Ambiental Tekotopa, espaço de animais silvestres da margem paraguaia da Usina de Itaipu. A medida dá início a um projeto de conservação integrada da ave de rapina entre os dois países.


Embora as aves continuem na Itaipu, que é binacional, o processo de transferência adotou o trâmite necessário para a exportação de animais de um país a outro, saindo de Foz e seguindo pela Ponte da Amizade até a cidade de Hernandárias, no Paraguai.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Providenciamos mais de dez autorizações, exigidas pela Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ibama e diversos órgãos ambientais”, explicou a médica-veterinária da margem brasileira da Itaipu, Aline Konell. “Estávamos preocupados com uma possível demora, e com o calor, mas foi uma manhã fresca e sombreada, e tudo correu bem”, comemorou.


Desde o ano 2000, o RBV registrou o nascimento de mais de 50 harpias, fazendo com que a equipe brasileira acumulasse conhecimento sobre a espécie, que agora compartilha com os conservacionistas paraguaios. “A manutenção desses animais sob os nossos cuidados produziu conhecimento técnico sobre fisiologia, anatomia, reprodução e está nos possibilitando estudar a translocação e, quem sabe, as condições para a soltura futura da espécie na natureza”, explica Aline Konell.

Publicidade


Foto: William Brisida/Itaipu Binacional


Publicidade

CINQUENTINHA E PANGEIA 


A harpia está criticamente ameaçada na América do Sul e América Central, já extinta em alguns locais, principalmente pela perda de habitat e a caça. No Paraguai a espécie está praticamente extinta, segundo o médico-veterinário da margem paraguaia da Itaipu, Santiago Molina Iriondo, coordenador do CIASI (Centro de Investigación de Animales Silvestres).

Publicidade


“Trata-se da maior águia que já habitou nossas terras, e agora temos a oportunidade, e a responsabilidade, de mostrá-la aos visitantes do zoológico. É uma grande alegria para as equipes brasileira e paraguaia”.


O macho “Cinquentinha” e a fêmea “Pangeia”, em breve serão expostos para visitação no zoológico paraguaio, em um recinto projetado para o bem-estar e o desenvolvimento das aves.

Publicidade


(Com informações da Itaipu Binacional)


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

Harpias Foz do Iguaçu Aves de Rapina Animais em extinção Paraná animais
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas