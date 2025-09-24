Harpias nascidas em Foz são transferidas para zoológico paraguaio

Duas harpias (Harpia harpyja) nascidas entre 2019 e 2020 no RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), de Foz do Iguaçu (Oeste), foram transferidas nesta terça (23) para o zoológico do Centro Ambiental Tekotopa, espaço de animais silvestres da margem paraguaia da Usina de Itaipu. A medida dá início a um projeto de conservação integrada da ave de rapina entre os dois países.
Embora as aves continuem na Itaipu, que é binacional, o processo de transferência adotou o trâmite necessário para a exportação de animais de um país a outro, saindo de Foz e seguindo pela Ponte da Amizade até a cidade de Hernandárias, no Paraguai.
“Providenciamos mais de dez autorizações, exigidas pela Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ibama e diversos órgãos ambientais”, explicou a médica-veterinária da margem brasileira da Itaipu, Aline Konell. “Estávamos preocupados com uma possível demora, e com o calor, mas foi uma manhã fresca e sombreada, e tudo correu bem”, comemorou.
Desde o ano 2000, o RBV registrou o nascimento de mais de 50 harpias, fazendo com que a equipe brasileira acumulasse conhecimento sobre a espécie, que agora compartilha com os conservacionistas paraguaios. “A manutenção desses animais sob os nossos cuidados produziu conhecimento técnico sobre fisiologia, anatomia, reprodução e está nos possibilitando estudar a translocação e, quem sabe, as condições para a soltura futura da espécie na natureza”, explica Aline Konell.
CINQUENTINHA E PANGEIA
A harpia está criticamente ameaçada na América do Sul e América Central, já extinta em alguns locais, principalmente pela perda de habitat e a caça. No Paraguai a espécie está praticamente extinta, segundo o médico-veterinário da margem paraguaia da Itaipu, Santiago Molina Iriondo, coordenador do CIASI (Centro de Investigación de Animales Silvestres).
“Trata-se da maior águia que já habitou nossas terras, e agora temos a oportunidade, e a responsabilidade, de mostrá-la aos visitantes do zoológico. É uma grande alegria para as equipes brasileira e paraguaia”.
O macho “Cinquentinha” e a fêmea “Pangeia”, em breve serão expostos para visitação no zoológico paraguaio, em um recinto projetado para o bem-estar e o desenvolvimento das aves.
(Com informações da Itaipu Binacional)
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.