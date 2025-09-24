Harpias nascidas em Foz são transferidas para zoológico paraguaio

Duas harpias (Harpia harpyja) nascidas entre 2019 e 2020 no RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), de Foz do Iguaçu (Oeste), foram transferidas nesta terça (23) para o zoológico do Centro Ambiental Tekotopa, espaço de animais silvestres da margem paraguaia da Usina de Itaipu. A medida dá início a um projeto de conservação integrada da ave de rapina entre os dois países.





Embora as aves continuem na Itaipu, que é binacional, o processo de transferência adotou o trâmite necessário para a exportação de animais de um país a outro, saindo de Foz e seguindo pela Ponte da Amizade até a cidade de Hernandárias, no Paraguai.

“Providenciamos mais de dez autorizações, exigidas pela Receita Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ibama e diversos órgãos ambientais”, explicou a médica-veterinária da margem brasileira da Itaipu, Aline Konell. “Estávamos preocupados com uma possível demora, e com o calor, mas foi uma manhã fresca e sombreada, e tudo correu bem”, comemorou.





Desde o ano 2000, o RBV registrou o nascimento de mais de 50 harpias, fazendo com que a equipe brasileira acumulasse conhecimento sobre a espécie, que agora compartilha com os conservacionistas paraguaios. “A manutenção desses animais sob os nossos cuidados produziu conhecimento técnico sobre fisiologia, anatomia, reprodução e está nos possibilitando estudar a translocação e, quem sabe, as condições para a soltura futura da espécie na natureza”, explica Aline Konell.

