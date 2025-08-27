Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
'EXTREMA CRUELDADE'

Homem acusado de matar três filhotes de cachorro em Quedas do Iguaçu é preso preventivamente

Redação Bonde com MPPR
27 ago 2025 às 15:58

Compartilhar notícia

MPPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem acusado de matar três filhotes de cachorro e tentar agredir outros animais da ninhada foi preso preventivamente em Quedas do Iguaçu (Centro-Oeste), nesta segunda-feira (25). Classificado como um caso de extrema crueldade, o pedido de prisão foi requisitado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) e acatado pela Vara Criminal do município.


Segundo informações do processo movido pelo MPPR, o acusado - após assassinar os três filhotes - teria arremessado os animais dentro de um tanque e, durante a intervenção dos policiais, tentou ferir a mãe dos cachorros e mais outros dois cães.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Diante da comoção popular gerada pela cena, um sentimento de revolta foi criado nos moradores da região, que cercaram o agressor e tentaram impedir sua fuga.

Publicidade


Condenado anteriormente pelo crime de incêndio, a 1ª Promotoria de Justiça destacou a brutalidade da ação e a reincidência de criminalidade do investigado. Esses foram os motivos apresentados para fundamentar o pedido de prisão preventiva, reconhecendo a gravidade e o perigo do acusado. 


Após o fato, o MPPR irá continuar sua investigação e coleta de evidências para a futura apresentação de uma denúncia formal e abertura de um processo judicial. De acordo com a promotora de Justiça, Mariana Pinheiro Souza, o MPPR "oferecerá a denúncia pelos crimes de maus-tratos com resultado morte para que o acusado seja julgado de forma rigorosa diante da justiça".

Publicidade


Os animais que sobreviveram foram resgatados e acolhidos por uma organização de proteção animal do município para os devidos cuidados. 


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

maus-tratos a animais Maus-tratos aos animais Assassinato de cachorro Morte de animal Quedas do Iguaçu Ministério Público
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas