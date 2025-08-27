Homem acusado de matar três filhotes de cachorro em Quedas do Iguaçu é preso preventivamente

Um homem acusado de matar três filhotes de cachorro e tentar agredir outros animais da ninhada foi preso preventivamente em Quedas do Iguaçu (Centro-Oeste), nesta segunda-feira (25). Classificado como um caso de extrema crueldade, o pedido de prisão foi requisitado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) e acatado pela Vara Criminal do município.
Segundo informações do processo movido pelo MPPR, o acusado - após assassinar os três filhotes - teria arremessado os animais dentro de um tanque e, durante a intervenção dos policiais, tentou ferir a mãe dos cachorros e mais outros dois cães.
Diante da comoção popular gerada pela cena, um sentimento de revolta foi criado nos moradores da região, que cercaram o agressor e tentaram impedir sua fuga.
Condenado anteriormente pelo crime de incêndio, a 1ª Promotoria de Justiça destacou a brutalidade da ação e a reincidência de criminalidade do investigado. Esses foram os motivos apresentados para fundamentar o pedido de prisão preventiva, reconhecendo a gravidade e o perigo do acusado.
Após o fato, o MPPR irá continuar sua investigação e coleta de evidências para a futura apresentação de uma denúncia formal e abertura de um processo judicial. De acordo com a promotora de Justiça, Mariana Pinheiro Souza, o MPPR "oferecerá a denúncia pelos crimes de maus-tratos com resultado morte para que o acusado seja julgado de forma rigorosa diante da justiça".
Os animais que sobreviveram foram resgatados e acolhidos por uma organização de proteção animal do município para os devidos cuidados.
