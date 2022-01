Homem de 64 anos morre em acidente na PR-082 em Cianorte

Um homem de 64 anos morreu em um acidente de trânsito nesta quinta-feira (27), em Cianorte (Noroeste).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no Km 457 da PR-082, por volta das 19h. De acordo com o relatório da polícia, o tempo chuvoso e a pista molhada foram determinantes para o acidente. O condutor de um Renault Clio com placas de Cianorte perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu de frente com um caminhão Mercedes-Benz Actros, também com placas de Cianorte.

O condutor do carro, de 64 anos, ficou preso nas ferragens e não resistiu. Os dois veículos ficaram bem danificados com a colisão.





Além da PRE, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico-Legal) de Cianorte.