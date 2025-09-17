Homem e mulher investigados por duplo homicídio em Paranavaí são presos

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 36, investigados por um duplo homicídio ocorrido no início deste mês. A captura aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), em Paranavaí (Noroeste).





As prisões foram realizadas durante o cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão. Também foram apreendidos telefones celulares e a motocicleta utilizada na ação criminosa.

De acordo com o delegado da PCPR Marcelo Trevizan, o homem teria ido até o local do crime em um carro, enquanto a mulher o acompanhava na motocicleta, dando cobertura e auxiliando a fuga após o abandono do veículo usado na execução.





A principal linha investigativa aponta que o crime pode ter sido motivado por desentendimentos pessoais entre o homem e uma das vítimas, com quem já havia se relacionado no passado.

“A vítima do sexo masculino teria ameaçado o investigado, o que pode ter desencadeado a ação criminosa. Outras motivações ainda não estão descartadas”, explica.





O homem preso possui antecedentes criminais por associação para o tráfico, corrupção de menores, roubo, coação no curso do processo, receptação, lesão corporal, sequestro e dano. A mulher já foi condenada por tráfico de drogas.

Ambos foram encaminhados ao sistema penitenciário.



