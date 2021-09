IAT orienta população a não mexer na baleia-fin morta encontrada na Ilha do Mel no Paraná

O Instituto Água e Terra (IAT), vinculado à Secretaria estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, orienta a população e turistas a não retirarem do local a ossada ou fragmentos dos ossos da baleia-fin (Balaenoptera physalus), encontrada morta na Ilha do Mel na última terça-feira (21). Este é o primeiro registro oficial de aparecimento deste tipo de baleia no Paraná. A baleia-fin é a segunda maior espécie do oceano, menor apenas que a baleia-azul.

O animal foi encontrado pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, parceiro do IAT nos cuidados com a fauna marinha, após um acionamento da população. Estava já em estado de decomposição. Técnicos do projeto identificaram o espécime como um macho, de quase 20 metros pesando cerca de 40 toneladas.

