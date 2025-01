IAT resgata 33 aves silvestres em cativeiro irregular em Paranavaí

O IAT (Instituto Água e Terra) resgatou nesta segunda-feira (13) 33 aves mantidas em cativeiro irregular em Paranavaí, no Noroeste do Paraná. A operação aconteceu após o órgão receber uma denúncia anônima de que o proprietário de uma casa no município estava mantendo várias aves sem as devidas autorizações.





Entre as aves resgatadas, estão 14 papas-capim-de-coleira (Dolospingus fringilloides), nove trinca-ferros (Saltator similis), três canários-da-terra (Sicalis flaveola), um sangrinho (Coryphospingus cucullatus), um tiziu (Volatinia jacarina), um bico-de-pimenta (Saltator fuliginosus), uma patativa (Sporophila plumbea), uma cravina (Coryphospingus pileatus), um galo-da-campina (Paroaria dominicana) e um azulão (Cyanoloxia brissonii).

Após vistoriar o local, a equipe apreendeu os pássaros e 40 gaiolas, e o responsável será autuado após a finalização da análise da anilha dos animais. As aves ainda passarão por uma avaliação para saber se podem retornar à natureza ou se devem ser encaminhadas para um criadouro legalizado.