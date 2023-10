IBGE: População idosa do Paraná quase dobrou em 22 anos

Dados detalhados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a respeito da evolução demográfica do Brasil apontam, aumento expressivo na proporção de idosos no Paraná. Atualmente, 1,9 milhão de pessoas com 60 anos ou mais vivem no Estado, equivalente a 16% da população, quase o dobro do registrado há 22 anos, quando a faixa etária representava 8,4% das pessoas residentes nos 399 municípios paranaenses.





O envelhecimento da população do Paraná é uma tendência que já vinha sendo observada ao longo das últimas décadas. Entre os censos de 2000 e 2010, o crescimento foi de 32%, de 809 mil para quase 1,2 milhão de pessoas.

Publicidade

Publicidade





Já entre os levantamentos de 2010 e de 2022, o aumento foi ainda mais expressivo, de 47%, chegando aos atuais 1,9 milhão.





O município com o maior percentual de pessoas idosas no Estado, com 26,8%, é Floraí (Noroeste). Em sentindo oposto, o que tem população mais jovem é Fazenda Rio Grande (Região Metropolitana de Curitiba), onde apenas 8,6% são idosos.

Publicidade





Outro fato apontado pelo censo é que as mulheres são a maioria entre os idosos, chegando a 55% das pessoas com 60 anos ou mais.





Mercado de trabalho

Publicidade





Se a população do Paraná está mais velha, elatambém está mais ativa. Dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua), também do IBGE, apontam que o Estado atingiu a marca de 400 mil trabalhadores ativos com idade igual ou superior a 60 anos no terceiro trimestre de 2023 (de abril a junho), o maior patamar da história.





As informações, divulgadas no começo de outubro, ainda demonstram que os idosos paranaenses estão ganhando mais. O salário médio dos trabalhadores acima de 60 anos chegou a R$ 3.421 por mês no Estado no segundo trimestre, 9% acima da média estadual, que foi de R$ 3.140 no mesmo período, e 1,1% superior ao rendimento médio dos idosos em nível nacional, que foi de R$ 3.383 mensais.





Nível nacional





Para fins comparativos, o estudo do IBGE utiliza em sua estratificação o grupo de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. O total de pessoas dentro deste recorte no Brasil chegou 22,1 milhões, o equivalente a 10,9% da população. No Paraná, são 1,2 milhão de pessoas segundo este critério de faixa etária, ou aproximadamente 5,4% dos brasileiros que pertencem a esse grupo.