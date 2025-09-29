Ibiporã abre inscrições para 290 vagas em cursos gratuitos de capacitação

Mais de uma dezena de cursos gratuitos serão promovidos em outubro pela Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. Com 290 vagas disponíveis, as capacitações abrangem diferentes áreas e são direcionadas à população em geral.
Os cursos são voltados à qualificação profissional, empregabilidade e fortalecimento do empreendedorismo local.
As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã) – confira o serviço no final do texto.
Confira abaixo o nome e o período dos cursos:
CRIAÇÃO DE MÍDIAS PARA AS REDES SOCIAIS
6 a 14/10 (carga horária de 21h)
Vagas: 20
INSTALAÇÃO DE DRYWALL, PAREDES E TETOS ESPECIAIS
6 a 29/10 (carga horária de 60h)
Vagas: 20
COSTURA SOB MEDIDA: MODELAGEM, CORTE E COSTURA
6/10 a 2/12 (carga horária 160h)
Vagas: 20
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
6/10 a 31/12/2026 (carga horária de 1.200 horas)
Vagas: 35
COMO PREPARAR-SE PARA O MERCADO DE TRABALHO
7 a 28/10 (carga horária de 24h)
Vagas: 20
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL
9 a 30/10 (carga horária de 21h)
Vagas: 20
PRODUÇÃO DE BOLOS E TORTAS DECORADAS
13 a 16/10 (carga horária de 16h)
Vagas: 20
APERFEIÇOAMENTO EM CONFEITARIA
13/10 a 7/11 (carga horária de 80h)
Vagas: 20
SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE
20 a 21/2 (carga horária de 16h)
Vagas: 15
ELABORAÇÃO DE PANETONES DE FRUTAS, CHOCOLATES E DECORADOS
20 a 24/10 (carga horária de 20h)
Vagas: 20
MARKETING E VENDAS
20 a 24/10 (carga horária de 15h)
Vagas: 20
MARKETING PARA O SETOR DA GASTRONOMIA
27/10 a 19/11 (carga horária de 52h)
Vagas: 20
ATUALIZAÇÃO PARA PEDREIROS
27/10 a 9/12 (carga horária de 100h)
Vagas: 20
GESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
28 a 30/10 (carga horária de 10h)
Vagas: 20
