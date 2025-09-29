Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Qualificação

Ibiporã abre inscrições para 290 vagas em cursos gratuitos de capacitação

Redação Bonde com assessoria de imprensa
29 set 2025 às 14:45

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de Ibiporã
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Mais de uma dezena de cursos gratuitos serão promovidos em outubro pela Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo. Com 290 vagas disponíveis, as capacitações abrangem diferentes áreas e são direcionadas à população em geral.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Os cursos são voltados à qualificação profissional, empregabilidade e fortalecimento do empreendedorismo local.


Publicidade

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta no Centro Tecnológico do Trabalhador de Ibiporã) – confira o serviço no final do texto.


Publicidade

Confira abaixo o nome e o período dos cursos:

CRIAÇÃO DE MÍDIAS PARA AS REDES SOCIAIS 

6 a 14/10 (carga horária de 21h)
Vagas: 20

Publicidade

INSTALAÇÃO DE DRYWALL, PAREDES E TETOS ESPECIAIS 

6 a 29/10 (carga horária de 60h)
Vagas: 20

COSTURA SOB MEDIDA: MODELAGEM, CORTE E COSTURA  
6/10 a 2/12 (carga horária 160h)
Vagas: 20

Publicidade

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
6/10 a 31/12/2026 (carga horária de 1.200 horas)
Vagas: 35

COMO PREPARAR-SE PARA O MERCADO DE TRABALHO
7 a 28/10 (carga horária de 24h)
Vagas: 20

Publicidade

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CERIMONIAL  
9 a 30/10 (carga horária de 21h)
Vagas: 20


PRODUÇÃO DE BOLOS E TORTAS DECORADAS  
13 a 16/10 (carga horária de 16h)
Vagas: 20

Publicidade

APERFEIÇOAMENTO EM CONFEITARIA 

13/10 a 7/11 (carga horária de 80h)
Vagas: 20

SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DE EMPILHADEIRA DE PEQUENO PORTE
20 a 21/2 (carga horária de 16h)
Vagas: 15

ELABORAÇÃO DE PANETONES DE FRUTAS, CHOCOLATES E DECORADOS
20 a 24/10 (carga horária de 20h)
Vagas: 20

MARKETING E VENDAS 

20 a 24/10 (carga horária de 15h)
Vagas: 20

MARKETING PARA O SETOR DA GASTRONOMIA 
27/10 a 19/11 (carga horária de 52h)
Vagas: 20

ATUALIZAÇÃO PARA PEDREIROS 
27/10 a 9/12 (carga horária de 100h)
Vagas: 20 

GESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
28 a 30/10 (carga horária de 10h)
Vagas: 20


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Ibiporã inscrições cursos gratuitos vagas Capacitação
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas