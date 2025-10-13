Ibiporã promove Dia D da multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado

A Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) promove o Dia D da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes, neste sábado (18). A imunização ocorre na Praça Pio XII, das 9h às 15h, na UBS (Unidade Básica de Saúde) Olemário Mendes Borges (Jonh Kennedy), das 8h às 13h, nas demais UBSs (com exceção da UBS Mauro José Pierro/Taquara do Reino) e no Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin, das 8h às 16h.





O Dia D pretende atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses, 29 dias), elevando a proteção deste público contra doenças imunopreveníveis. A ação contempla as 19 vacinas previstas no calendário nacional. Os locais de vacinação vão oferecer, também, declaração de vacinas para a matrícula escolar e ativades recreativas.

Além de imunizantes contra a covid-19, dengue e influenza, estarão disponíveis, nas UBSs e no Centro de Saúde, as seguintes vacinas: hepatite A e B; penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); febre amarela; tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).





Para os adolescentes, haverá vacinação para HPV, febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

Na Praça Pio XII, estarão disponíveis as vacinas para dT, hepatite B, febre amarela, tiplice viral, HPV e meningocócica ACWY.





OUTROS GRUPOS

Durante o Dia D, também haverá intensificação de vacina de tríplice virial, febre amarela e sarampo voltada para, crianças, jovens e adultos de até 59 anos, conforme orientação do Ministério da Saúde, e imunização contra HPV para a população de 15 a 19 anos (para quem não recebeu nenhuma dose).





Para se imunizar é preciso apresentar o CNS (Cartão Nacional de Saúde), documento original com foto e carteira de vacina.

Em Ibiporã, a imunização ocorre de segunda a sexta em todas as UBSs do município e no Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin. Orientada pelo Ministério da Saúde, a campanha começou no dia 6 deste mês e segue até o dia 31/10, em todos os municípios brasileiros.





INFORMAÇÕES GERAIS

QUANDO: 18/10 (um sábado)





LOCAL E HORÁRIO:

Praça Pio XII: 9h às 15h

UBS Olemário Mendes Borges (Jonh Kennedy): 8h às 13h

Centro de Saúde Dr. Eugênio Dal Molin e demais UBSs: 8h às 16h

UBS Mauro José Pierro (Taquara do Reino): fechada

(Com informações da Prefeitura de Ibiporã)