Idoso sem habilitação morre em capotamento de carro em Bandeirantes

Um idoso de 62 anos que não tinha habilitação morreu no capotamento de um carro em Bandeirantes (Norte Pioneiro) no fim da tarde de domingo (10).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 83 da PR- 436. O Peugeot 206 de placa de Telêmaco Borba (Campos Gerais) seguia no sentido Santa Amélia (Norte Pioneiro) a Bandeirantes quando capotou na margem direita da via.

O motorista, identificado como I.S., inabilitado, foi a óbito no local. Corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).

O veículo foi guinchado com apoio do 18° BPM (Batalhão de Polícia Militar), que fez o encaminhamento ao pátio da PRE em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).





As polícia Civil e Científica também estiveram no atendimento da ocorrência.





