Incêndio atinge abatedouro de frangos no Norte Piorneiro neste domingo

Um incêndio tomou conta da planta da Frangos Pioneiro na tarde deste domingo (8), localizada no km 303 da Rodovia Parigot de Souza (PR-092), em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. O fogo se iniciou na área de corte de frangos, por volta das 13h, e atingiu a área de estoque de papelão, um barracão de 3 mil metros quadrados.

O caminhão de combate a incêndios de Santo Antônio da Platina foi o primeiro a chegar ao local, com cinco militares, que receberam o apoio posterior do PBC (Posto de Bombeiros Comunitário) de Siqueira Campos e mais reforços de militares.

CONFIRA O COMUNICADO OFICIAL DA FRANGO PIONEIRO

Informamos que, na data de hoje, por volta das 13h, ocorreu um incêndio em nosso abatedouro localizado em Joaquim Távora-PR. No momento do incidente, não havia atividade regular na unidade, e felizmente, não há registro de feridos.

Os bombeiros e órgãos de apoio estão presentes no local e trabalhando diligentemente para controlar as chamas. A segurança de nossos colaboradores e da comunidade é nossa prioridade máxima, e estamos colaborando plenamente com as autoridades para garantir que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento difícil. Manteremos a comunidade informada sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais.





Joaquim Távora, 8 de Setembro de 2024.