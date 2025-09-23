Pesquisar

Ninguém ferido

Incêndio atinge barracão de transportadora em Cambé

Bruno Souza - Redação Bonde
23 set 2025 às 14:10

Reprodução/ redes sociais
Um incêndio destrui parte do barracão de uma transportadora, por volta do meio-dia desta terça-feira (23), no Jardim União, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).


Nas imagens gravadas por populares, é possível ver as chamas intensas consumindo o local. Um caminhão-pipa do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Londrina esteve na transportadora para ajudar no controle do incêndio. 

Funcionários que trabalham na transportadora relataram à reportagem que não sabem o que pode ter causado o início do fogo. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

O incêndio foi controlado pouco tempo depois e as equipes dos Bombeiros deixaram o local por volta das 13h30.

Em atualização...

Foto: Bruno Souza
Por Bruno Souza - Redação Bonde .

