CAUSA DESCONHECIDA

Incêndio atinge propriedades na área urbana de Jacarezinho

19 set 2025 às 16:55

Foto: Reprodução / 3º CIBM
Um incêndio registrado na manhã desta quinta-feira (18) em uma propriedade localizada no  Jardim São Luís,  em Jacarezinho (Norte Pioneiro) se espalhou pela vegetação e atingiu um imóvel vizinho. A 3º CIBM (Companhia Independente de Bombeiro Militar) foi acionada pelo proprietário do local onde o fogo começou e ganhou maior intensidade no ferro velho vizinho.


Foto: Reprodução / 3º CIBM


O  corpo de bombeiro afirma que não houve feridos nem residências afetadas, apenas danos materiais. Segundo a 3º CIBM (Companhia Independente de Bombeiro Militar), que atendeu a solicitação, o combate às chamas ainda contou com o apoio de caminhões da prefeitura de Jacarezinho e de uma usina  próxima. Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.

incêndio Incêndio ambiental Jacarezinho Corpo de Bombeiros ferro-velho
