Incêndio atinge teatro da PUC em Curitiba; não há informações de vítimas

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Teatro Universitário da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) no fim da tarde desta terça-feira (15) em Curitiba. De acordo com o Portal G1, não há informações de vítimas até o momento.





A reportagem teve acesso a vídeos gravados por estudantes que presenciaram o ocorrido. Diversas pessoas aparecem nas imagens em desespero devido à intensidade das chamas. Caminhões do Corpo de Bombeiros acabavam de chegar ao local para tentar conter o incêndio.

De acordo com a mãe de uma estudante da universidade, o fogo também atinge o prédio onde funciona o curso de Odontologia, que também fica próximo a um dos refeitórios da PUC-PR. Por volta das 20h, o incêndio foi controlado pelos Bombeiros.