Incêndio atinge teatro da PUC em Curitiba; não houve feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu o teatro Universitário da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) no fim da tarde desta terça-feira (15) em Curitiba. Não houve feridos.





Segundo nota do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado cerca de 30 minutos após a chegada das primeiras equipes no local.

De acordo com o comandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, Antonio Hiller, o rápido acionamento e a chegada das equipes ajudaram a combater o incêndio. ‘’Os primeiros 30 minutos foram cruciais para que o incêndio não se alastrasse nos pisos mais baixos, considerando que o incêndio se iniciou na parte superior’’, explica.





Hiller destaca também a atuação da brigada de incêndio da PUC que contribuiu para a retirada das pessoas que estavam no interior do prédio.

A reportagem teve acesso a vídeos gravados por estudantes que presenciaram o ocorrido. Diversas pessoas aparecem nas imagens em desespero devido à intensidade das chamas. Caminhões do Corpo de Bombeiros acabavam de chegar ao local para tentar conter o incêndio.





De acordo com a mãe de uma estudante da universidade, o fogo também atinge o prédio onde funciona o curso de Odontologia, que também fica próximo a um dos refeitórios da PUC-PR.

Por volta das 20h, o incêndio foi controlado pelos Bombeiros. Porém, a equipe permanecia no local para evitar possíveis novos focos de incêndio.





Foram usados 12 caminhões de combate ao fogo.

A Polícia Civil e a Polícia Científica vão apurar as causas do incêndio.





