Incêndio em apartamento no 13º andar mobiliza equipes do corpo de bombeiros em Cascavel

Um incêndio em um apartamento na manhã desta quarta-feira (15) mobilizou o 4º Batalhão do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) para atendimento em Cascavel (Região Oeste). O caso ocorreu no 13º andar do Edifício João Batista, situado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no Bairro Country.
No local, as equipes constataram fogo em um dos apartamentos do último pavimento, com intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas. Imediatamente, foi realizada a evacuação do edifício e iniciado o combate direto às chamas, com o emprego de viaturas de combate a incêndio e resgate.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Dentro do apartamento incendiado havia três vítimas, entre elas uma mulher de 51 anos com queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas, e uma criança de 4 anos, com queimaduras na pelve, pernas e mãos. Elas foram retiradas pelos moradores do prédio. Outra vítima foi resgatada de dentro do apartamento em estado grave pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Todas foram encaminhadas para unidades hospitalares.
Durante a atuação das equipes do CBMPR, dois bombeiros militares, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini e o cabo Leandro Batista, ficaram feridos e necessitaram de atendimento médico.
“O apartamento estava totalmente em chamas, mas o sargento atravessou pelo fogo, procurou a vítima e a retirou. Saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá pra ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional”, relatou o subtenente Ananias Maciel, que também atendeu a ocorrência.
As chamas foram controladas e extintas, evitando a propagação para outros apartamentos e minimizando os danos estruturais. Após o rescaldo, o imóvel foi isolado para inspeção técnica e perícia pelas equipes competentes, que deverão apurar as causas do incêndio.
O CBMPR reforça a importância de manter equipamentos elétricos e de gás em boas condições, além de seguir as normas de segurança predial e condominial, contribuindo para a criação da cultura da prevenção de incêndios e desastres.