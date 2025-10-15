Incêndio em apartamento no 13º andar mobiliza equipes do corpo de bombeiros em Cascavel

Um incêndio em um apartamento na manhã desta quarta-feira (15) mobilizou o 4º Batalhão do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) para atendimento em Cascavel (Região Oeste). O caso ocorreu no 13º andar do Edifício João Batista, situado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no Bairro Country.





No local, as equipes constataram fogo em um dos apartamentos do último pavimento, com intensa emissão de fumaça e risco de propagação para unidades vizinhas. Imediatamente, foi realizada a evacuação do edifício e iniciado o combate direto às chamas, com o emprego de viaturas de combate a incêndio e resgate.

Dentro do apartamento incendiado havia três vítimas, entre elas uma mulher de 51 anos com queimaduras na face, vias aéreas, braços e pernas, e uma criança de 4 anos, com queimaduras na pelve, pernas e mãos. Elas foram retiradas pelos moradores do prédio. Outra vítima foi resgatada de dentro do apartamento em estado grave pela guarnição do Corpo de Bombeiros. Todas foram encaminhadas para unidades hospitalares.



