Incêndio em aterro sanitário de Cambé já passa de dez dias e levanta debate sobre a gestão de resíduos

Um incêndio se alastra pelo aterro sanitário de Cambé há mais de dez dias e sua fumaça densa cobre o quilômetro quatro da PR-536, conhecida como Estrada da Prata. O fogo foi detectado por volta das 07h30 no dia 7 de junho por funcionários no local.





O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu chegar ao local três horas depois, segundo registro da corporação. Às 10h45, unidos às equipes municipais, incluindo a Defesa Civil e as secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, mobilizaram-se com uso de caminhões-pipa, escavadeiras, trator esteira e pá carregadeira, mas não conseguiram controlar a situação. Mesmo uma forte chuva de 50mm que recaiu sobre a região naquele fim de semana não foi suficiente para extinguir as chamas.

Longe das células de decomposição de lixo doméstico, as chamas queimam a massa de resíduos verdes do aterro – em sua maioria galhos de árvores, resíduos de podas, jardinagem e outras atividades de manejo de áreas verdes urbanas e podem ganhar características de incêndio florestal se atingirem os campos da safrinha de milho ao redor já próximos de sua colheita.





A persistência das chamas desafia as autoridades locais e traz à tona preocupações sobre a gestão de resíduos sólidos em Cambé há pelo menos 16 anos. O MP-PR (Ministério Público do Estado do Paraná) move, desde 2022, uma ACP (Ação Civil Pública) exigindo a reformulação da política municipal de resíduos sólidos no município.





