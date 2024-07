Incêndios em vegetação registram aumento de 133% no Paraná

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) atendeu a 63.113 ocorrências no primeiro semestre de 2024. Embora o maior número de chamadas seja referente a acidentes de trânsito e atendimentos pré-hospitalares, o dado que mais chama a atenção neste ano é o de incêndios.





Ao todo, nos primeiros seis meses de 2024, o efetivo já foi mobilizado 9.942 vezes para esse tipo de atividade em todo o estado. O aumento é de quase 60% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 6.235 ocorrências de incêndios.



Essa estatística alcançou patamar tão elevado devido aos incêndios em vegetação, que chegaram a 5.904 no primeiro semestre - haviam sido 2.673 no ano passado, ou seja, uma disparada de 133%. O número é ainda mais preocupante considerando que os meses com maior incidência de incêndios florestais ainda estão por vir - historicamente, o período entre julho e setembro.





Em 2024, há ainda um fator extra: o La Niña, fenômeno que deixa o clima mais seco, propiciando o aparecimento de focos de calor e, consequentemente, incêndios. As últimas projeções indicam que ele ocorrerá, desta vez, nos meses de agosto, setembro e outubro.



“Esses números servem de alerta para o Corpo de Bombeiros para que a gente perceba que os incêndios tendem a aumentar em 2024, principalmente em comparação com o ano passado. Pelos números já é possível identificar essa crescente”, afirmou a capitã Luisiana Cavalca Guimarães, membro da Câmara Técnica de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do CBMPR.





“Com isso, o Corpo de Bombeiros se prepara para o atendimento a essas ocorrências, mas também atua na prevenção, conscientizando a população para que tenham atitudes de prevenção a incêndios florestais, com campanhas preventivas, preparação da tropa, de materiais, de viaturas e organizando guarnições extras para esses atendimentos”, complementou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: