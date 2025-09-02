Indivíduos armados invadem residência e rendem caseiro e sua família em Bom Sucesso

Na noite desta segunda-feira (1), três indivíduos armados invadiram uma fazenda no município de Bom Sucesso (Região Metropolitana de Maringá), rendendo o caseiro e sua família - composta por esposa e três filhos. O objetivo dos assaltantes, segundo o caseiro, era levar os dois carros que estavam na propriedade e uma televisão.
Após solicitar o apoio da PMPR (Polícia Militar do Paraná), os agentes informaram que ao chegar no local encontraram os dois veículos com os faróis acesos na saída da fazenda. Os policiais desembarcaram da viatura e foram até os dois carros a pé, confirmando que ambos estavam vazios e abandonados.
Quando questionaram o caseiro sobre o ocorrido, ele relatou às autoridades que sua esposa e filhos estavam dormindo quando ouviram a porta se quebrar e os três indivíduos entrarem armados, pedindo as chaves dos automóveis. Um dos filhos do casal se assustou e fugiu da casa, pulando pela janela e correndo para se esconder, momento em que os indivíduos dispararam em sua direção - sem acertá-lo.
Sem conseguir levar os carros, apenas o televisor e a carteira do caseiro - contendo documentos e cartões bancários - foram roubados. Os policiais patrulharam a região da fazenda procurando os suspeitos, mas não conseguiram encontrá-los.
