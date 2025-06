Inscrições para concurso da Polícia Militar são prorrogadas até 16 de junho

As inscrições do Concurso Público para Cadetes da PMPR (Polícia Militar do Estado do Paraná) foram prorrogadas até as 14h do dia 16 de junho. A taxa de inscrição também deverá ser paga na mesma data. O certame oferece 90 vagas, além da formação de cadastro reserva, com remunerações que variam de R$ 4.629,60, incluindo subsídio e auxílio-alimentação, podendo chegar a R$ 14.366,35 com a progressão na carreira, passando pelos postos de Aspirante-a-Oficial e, posteriormente, 2º Tenente.





Para participar da seletiva, é necessário ser bacharel em Direito, ter no máximo 30 anos de idade até o primeiro dia da inscrição e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

As inscrições, assim como o preenchimento do questionário socioeconômico, devem ser realizadas até a data já mencionada, por meio do site do Instituto AOCP, organizadora do certame, no site.