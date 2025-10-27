Pesquisar

Salário inicial de R$ 12,9 mil

Inscrições para concurso para agente fazendário abrem em novembro no Paraná

Redação Bonde com AEN-PR
27 out 2025 às 11:38

Foto: Divulgação/Sefa-PR
Mais do que um cargo público, o papel do agente fazendário estadual é essencial para o equilíbrio das contas públicas e o funcionamento eficiente da administração financeira do estado. Responsáveis por garantir que os recursos públicos sejam bem geridos, esses profissionais atuam em diversas frentes que sustentam as políticas e programas do Governo do Paraná.


Segundo o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, o agente fazendário é uma das peças-chave da estrutura da estrutura do Estado. “Esses profissionais oferecem suporte fundamental à administração fiscal. Seja no atendimento ao contribuinte, na fiscalização ou na gestão orçamentária, os agentes fazendários desempenham um papel vital para o funcionamento eficiente da Secretaria da Fazenda”, afirma.

E é justamente para fortalecer essa atuação estratégica que a Secretaria de Estado da Fazenda publicou o edital de concurso público para ampliar o quadro de agentes fazendários. Ao todo, são 60 vagas imediatas e de cadastro de reserva com salário inicial de R$ 12.960,00. As inscrições estarão abertas entre os dias 3 de novembro a 3 de dezembro, exclusivamente pelo site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo.


Na prática

Os agentes fazendários cuidam do equilíbrio orçamentário, financeiro e contábil dos programas executados pelo Estado e são os principais responsáveis por gerar informações estratégicas que permitem o acompanhamento dos índices da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Além disso, eles também desempenham funções de registro, controle e acompanhamento das operações patrimoniais e contábeis, assegurando a transparência e a regularidade na aplicação dos recursos públicos.


Outro ponto importante do trabalho desses profissionais é a elaboração da programação financeira, o controle das contas bancárias, a administração da dívida pública estadual e a gestão das operações de crédito do Tesouro Estadual. São eles que dão suporte técnico para a construção de instrumentos fundamentais de planejamento, como a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

Áreas de atuação

O concurso para Agente Fazendário Estadual é composto por seis áreas de atuação, que reúnem competências técnicas complementares e fundamentais para o fortalecimento da gestão pública. 

O administrador, por exemplo, é responsável por supervisionar e orientar a execução das atividades financeiras e patrimoniais do Estado, enquanto o analista fazendário atua na análise e gestão de operações de crédito, captação de recursos e programas de ajuste fiscal, contribuindo diretamente para o equilíbrio financeiro do Estado. Já o contador coordena a contabilidade pública, padroniza procedimentos e assegura a consistência das informações contábeis da administração direta e indireta.


 O economista elabora estudos e diagnósticos econômicos que embasam decisões estratégicas e políticas públicas sustentáveis, enquanto o estatístico realiza levantamentos e análises de dados que subsidiam o planejamento e promovem uma gestão fiscal baseada em evidências. Por fim, o profissional de tecnologia da informação é responsável por desenvolver e aprimorar sistemas de gestão financeira e plataformas digitais que modernizam os processos e garantem maior eficiência na administração pública.

Para mais informações e acesso à descrição detalhada da função, consulte o edital disponível no site do Cebraspe.


Paraná Concurso concurso público concursos paraná
