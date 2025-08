Inscrições para o vestibular da UTFPR começam na segunda-feira (04)

A UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) publicou nesta sexta-feira (1º) o edital do Vestibular 2026 da instituição. Serão ofertadas 3.873 vagas em 119 cursos de graduação em 13 cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. As inscrições iniciam na segunda-feira, dia 04 de agosto.





Com apenas uma inscrição, é possível escolher até dois cursos distintos, sendo um em primeira opção e outro, em caráter facultativo, em segunda opção. Caso não haja aprovação em nenhuma das alternativas na 1ª chamada, o nome vai automaticamente para a lista de espera para próximas convocações.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Vestibular UTFPR é destinado a candidatos com ensino médio completo ou a estudantes que o tiverem concluído antes do início do primeiro período letivo de 2026; também é possível realizar as provas na condição de candidato treineiro, modalidade destinada a estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, geralmente alunos do 1º ou 2º ano, e que querem adquirir experiência em provas de vestibular.





A candidatura pode ser para ampla concorrência ou por cotas. Pelo menos metade das vagas são reservadas a ações afirmativas, destinadas a estudantes que fizeram todo o ensino médio na rede pública, incluindo categorias específicas para pessoas com: deficiência; renda per capita inferior a um salário-mínimo; autodeclaração como pretas, pardas, indígenas ou quilombolas.

Publicidade





Cotistas com autodeclaração como pretos ou pardos devem enviar vídeo e foto, segurando documento de identidade, até 13 de outubro, conforme orientações no Portal do Candidato. A banca de heteroidentificação avaliará a veracidade da autodeclaração racial pelo critério fenotípico. Caso necessário, pode haver convocação para banca remota ou presencial adicional.





O resultado está previsto para 12 de janeiro de 2026, com a publicação da lista de espera até 15 de janeiro. Ao todo, serão preenchidas 3.873 vagas em 119 cursos de graduação, ofertados gratuitamente, sem a cobrança de mensalidades.

Publicidade





Saiba mais no site do vestibular da UTFPR.





Inscrições

Publicidade

A inscrição poderá ser realizada a partir de 4 de agosto na página do Vestibular. Na mesma data, a partir das 10 horas, os interessados podem acompanhar a live da UTFPR, com a apresentação dos principais pontos do processo seletivo no Canal oficial da Universidade no Youtube. O prazo se estende até 13 de outubro, com o pagamento da taxa de R$ 150 até 14 de outubro, por meio de PIX ou boleto bancário.





Até 19 de setembro, é possível pedir a isenção da taxa de inscrição. A solicitação é válida para candidatos com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Para isso, é preciso ter que têm registro e cadastro válido no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Com o nome deve ser idêntico ao da inscrição no seletivo, o comprovante a ser apresentado pode ser a Folha-Resumo, emitida pelos Cras (Centros de Referência da Assistência Social), ou a versão digital com código QR.

Publicidade





Provas

As provas estão agendadas para o dia 23 de novembro, com aplicação presencial em 13 cidades do Paraná, onde a UTFPR possui campus. Nesta data, serão aplicadas uma prova de Conhecimentos Gerais, com 40 questões de múltipla escolha, e uma redação dissertativo-argumentativa. Para as questões de língua estrangeira moderna, é permitido escolher entre os idiomas espanhol e inglês no momento da inscrição. O ensalamento estará disponível a partir de 12 de novembro.

Publicidade





Candidatos com deficiência ou necessidades educacionais específicas podem requerer adaptações razoáveis, previstas em edital. A demanda pode ser realizada até 13 de outubro, pelo Portal do Candidato, mediante apresentação da documentação comprobatória exigida.





Mais sobre

Publicidade

A UTFPR é a primeira e única universidade tecnológica do Brasil e está presente em todas as regiões do Paraná com campi instalados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.





Com uma oferta 100% gratuita, a Universidade conta com programas e políticas de auxílio aos seus estudantes, através de editais de seleção para conceder apoios e bolsas, além de oportunidades para o desenvolvimento da carreira e de inovação junto à indústria.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.