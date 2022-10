Invasor destrói 28 imagens sacras em igreja de São Mateus do Sul

Vinte e oito imagens sacras foram destruídas dentro da Paróquia São Mateus, em São Mateus do Sul (Sul). O vandalismo foi registrado no fim da manhã desta segunda (10), na primeira e principal igreja católica da cidade, fundada em 1996, e já há um suspeito sendo investigado.





"A gente não sabe se foi apenas uma pessoa ou mais. Quem fez isso entrou na igreja, fechou as portas, destruiu todas as imagens e depois saiu pela porta lateral. Foram várias imagens destruídas, entre elas a de Nossa Senhora das Graças, que é uma imagem centenária e veio de fora do país", diz à reportagem o secretário responsável pela igreja, Crystian Amaral.

"Existe toda uma história em cima dessa imagem e também pelo valor que ela representa para gente", acrescentou Amaral.







As imagens são de vários tamanhos e estavam espalhadas pela paróquia. Algumas delas foram deixadas no local como pagamento de promessas dos fiéis.

