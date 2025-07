Inverno requer atenção redobrada de produtores rurais para incêndios

O inverno é a estação mais fria do ano e também a mais propícia aos incêndios em campos abertos, como áreas rurais e zonas florestais. Nesta época há uma redução significativa no volume de chuvas, condição que, associada aos materiais combustíveis de matas e plantações, tornam o risco maior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 90% dos incêndios florestais são causados por ações humanas.





Em 2024, o Paraná registrou recorde de focos de fogo no Estado. Dados do Corpo de Bombeiros indicam que foram 13.555 pontos em áreas ambientais, mais que o dobro das ocorrências de 2023. Entretanto, as condições climáticas deste ano demonstram que haverá maior neutralidade em relação aos anos anteriores, em que houve incidência de fenômenos como El Niño e La Ninã.

Segundo a corporação, até o dia 17 de junho de 2025, foram registrados 2.765 focos, enquanto no mesmo período de 2024 esse número foi de 4.004.





“Já conseguimos observar uma redução dos incêndios florestais em 2025. Uma queda de 40% por conta das condições climáticas em comparação ao mesmo período de 2024. Em 2025, espera-se menos ondas de calor e períodos de estiagem, ao contrário de 2024”, diz a capitã do Corpo de Bombeiros Luisiana Guimarães Cavalca.