Irmãos de 7 e 11 anos fogem de casa em Corbélia para conhecer youtuber londrinense

Durante a madrugada desta quarta-feira (13), duas crianças de 7 e 11 anos foram encontradas às margens da BR-369 por uma equipe da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) entre as cidades de Ubiratã e Assis Chateaubriand, na região oeste do Paraná. Aos agentes, elas relataram que moram em Corbélia (Oeste) e estariam vindo para Londrina, a cerca de 350 quilômetros, para conhecer um youtuber e influenciador londrinense que seguiam nas redes sociais.





Comandante dos postos da PRE de Assis Chateaubriand e de Ubiratã, o subtenente Adriano Rossini explica que seguia pela rodovia em direção a Ubiratã para atender uma outra ocorrência quando localizaram as duas crianças nas margens da BR-369 por volta das 2h30. Segundo ele, os dois meninos estavam pedindo carona para chegar até Londrina. “A gente se assustou porque é um lugar muito escuro e eles estavam pedindo para algum motorista parar com a luz do celular”, detalha, complementando que elas quase foram atropeladas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A equipe parou a viatura para entender o que estava acontecendo. “Foi aí que vimos a gravidade da situação”, aponta, em relação à idade das crianças, de 7 e 11 anos. No momento, a temperatura estava na casa dos 7°C. “Eles estavam em uma situação deprimente, então nós demos comida, agasalhamos e colocamos para dormir”. O Conselho Tutelar de Assis Chateaubriand foi acionado e também acompanhou o caso.





Ele também explica que recebeu informações de que outras pessoas já tinham visto as duas crianças na rodovia, mas que não pararam com medo de ser uma emboscada. A rota é muito utilizada por contrabandistas que trazem mercadorias do Paraguai e, por isso, abordagens de criminosos são recorrentes. “É um lugar muito perigoso”, garante.

Publicidade





As duas crianças relataram que moram no distrito de Ouro Verde do Piquiri, em Corbélia, e, de acordo com o subtenente, andaram por cerca de 25 quilômetros sozinhas durante a madrugada. Elas teriam saído de casa pouco depois da meia noite.





O subtenente Rossini explica que os irmãos relataram que seguiam esse youtuber e influenciador nas redes sociais, que tem mais de sete milhões de inscritos em apenas uma plataforma, e acreditavam que encontrariam com o ‘ídolo’ se chegassem em Londrina. O policial disse que os questionou se o influenciador teria pedido para eles virem para Londrina, mas a resposta foi negativa.

Publicidade





“Eles estavam com uma ilusão de que precisavam chegar em Londrina para achar o rapaz”, ressalta. Segundo ele, os olhos das duas crianças “brilham” ao ver os vídeos do youtuber.





A reportagem entrou em contato com o Conselho Tutelar de Assis Chateaubriand, que confirmou que os irmãos estão sob a responsabilidade do órgão. O Conselho Tutelar de Corbélia, cidade em que as crianças moram, já foi acionado e deve buscá-los junto aos responsáveis.

Publicidade





Aos conselheiros do órgãos, as crianças demonstraram vontade de “viver” na casa em que esse youtuber gravava os vídeos, já que seria um lugar muito legal, grande, cheio de crianças, com muitas brincadeiras e uma piscina. A informação inicial, repassada pelas crianças, é de que os pais não sabiam da fuga e que seriam pessoas “legais”.





O Conselho Tutelar alerta que os pais precisam vigiar o conteúdo que os filhos consomem na internet e nas redes sociais, inclusive com a ‘clonagem’ dos aplicativos instalados. O caso teve um final feliz, mas os responsáveis pelo órgão alertam que poderia ter acabado em uma tragédia.

Publicidade







