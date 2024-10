Itaipu publica editais para concessão de patrocínios em projetos culturais e esportivos

Já estão publicados no site da Itaipu Binacional os editais de seleção pública para a escolha de patrocínios voltados a projetos nas áreas de esportes, cultura e feiras municipais.





As inscrições de propostas serão abertas aos interessados no dia 1º de novembro, no caso de esportes, em 1º de dezembro, para ações culturais, e 1º de janeiro de 2025, para pedidos de patrocínio para feiras municipais.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A proposta com os novos editais é centralizar os pedidos de patrocínio em períodos específicos, otimizando a gestão e a alocação de recursos. Esta medida permite maior controle sobre a prestação de contas e garante que os investimentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa.





Ao mesmo tempo, reforça o compromisso de Itaipu com as comunidades locais e com a promoção do desenvolvimento sustentável. A Itaipu tem uma área de influência que abrange 434 municípios, 399 do Paraná e outros 35 do Mato Grosso do Sul, totalizando 11 milhões de pessoas.

Publicidade





IMPARCIALIDADE





O diretor-geral brasileiro da Binacional, Enio Verri, destaca que, por meio dos editais, a Itaipu reforça seu compromisso com a imparcialidade, criando um processo claro, acessível e inclusivo para as entidades sem fins lucrativos.

Publicidade





“Trata-se de uma mudança que promove uma comunicação clara e objetiva com a sociedade, reforçando a imagem de Itaipu como uma empresa comprometida com a transparência e a responsabilidade social. Assim, a Itaipu garante que a seleção seja baseada em critérios justos, promovendo a equidade e oferecendo oportunidades iguais a todas as organizações que compartilham nossa visão de desenvolvimento sustentável”, declara.





A chefe da Comunicação Social da Itaipu e coordenadora do Comitê de Patrocínios, Ana Paula Hedler, explica que o patrocínio, dentro da estratégia de comunicação social, desempenha um papel essencial na construção e fortalecimento da imagem e reputação institucional das empresas.





“Ele funciona como uma ferramenta eficaz para gerar visibilidade e engajamento, promovendo não apenas a marca, mas também os valores que sustentam nossas ações na Itaipu Binacional”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: