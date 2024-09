Jacarezinho recebe, de 29 a 31 de outubro, a 17ª Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná

De 29 a 31 de outubro, o Centro de Eventos de Jacarezinho receberá a 17ª Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná) e a 3ª Feira Sabores do Norte Pioneiro do Paraná. O espaço vai funcionar como uma vitrine para os cafés especiais e os produtos diferenciados do agronegócio produzidos no Norte Pioneiro do Paraná.





A programação gratuita trará conteúdos técnicos, por meio de palestras e workshops, casos de sucesso da região, além dos tradicionais leilão e concurso de cafés especiais.

O evento é voltado para produtores, estudantes, empresários, compradores, poder público, instituições de ensino e lideranças interessados em conhecer as principais inovações e tendências do agronegócio e desfrutar a seleção de produtos especiais que estarão em exposição durante os três dias de feira, desde alimentos com indicação geográfica e selos de qualidade, até produtos orgânicos e os cafés especiais premiados. A agenda de atividades já está disponível no site, e as inscrições serão abertas em breve.







O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, diz que a proposta, neste ano, é trazer diversos exemplos locais para favorecer a conexão com outros produtores da região.

A ideia é mostrar o que já está sendo feito, de maneira bem-sucedida, no Norte Pioneiro, para replicar essas boas práticas em mais propriedades, promovendo o crescimento e desenvolvimento de toda a região por meio da oferta de produtos diferenciados do agronegócio.







“Neste ano, ampliamos em cerca de 30% o espaço na feira para os produtos diferenciados e os segmentos do agronegócio. Entre as novidades, o mel, o açúcar mascavo, a pamonha. Teremos agendas para falar de comercialização e também rodadas de negócios”, antecipa Capello.





