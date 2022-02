Janeiros dos últimos dois anos bateram recordes de mortes no Paraná

A pandemia do novo coronavírus tem feito com que os registros de mortes batam recordes. O mês de janeiro dos dois últimos anos foram os mais mortais da série histórica documentada pelos cartórios do Estado desde 2003. Em janeiro de 2022 foram registrados 7.451 óbitos no estado, enquanto no mesmo período de 2021 houve 7.782 mortes.

O recuo no número de falecimentos entre um ano e outro foi de 4,2%. Porém, o início dos dois últimos anos teve registros muito acima do período anterior à pandemia de Covid-19. Na comparação com 2020, quando houve 6.063 óbitos, ainda antes do início da pandemia no país, o Paraná registrou um aumento de 28% em relação a janeiro de 2021 e de quase 23% em relação a janeiro deste ano. Já as mortes por Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave) passaram de 27 em janeiro de 2021 para 48 neste ano, um crescimento de praticamente 78%.





Desde o início da pandemia, o Paraná soma 2.233.073 casos confirmados e 41.698 mortos pela doença. Os dados constam no Portal da Transparência do registro Civil, base de dados administrada pela Arpen/BR (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). Para se ter uma ideia, as mortes pela Covid-19 no Estado se aproximam ao número de baixas totais de soldados brasileiros na Guerra do Paraguai (50 mil), que durou de 1864 a 1870.





Outro dado importante é o crescimento de mortes por doenças do coração em janeiro deste ano na comparação com o primeiro mês do ano passado: AVC (29%), Causas Cardiovasculares Inespecíficas (17%) e Infarto (3%). Também registraram crescimento as mortes por Pneumonia (47%) e Septicemia (13%). Já os óbitos por Covid-19 tiveram redução de 65% no período.



