Jovem de 19 anos morre em acidente em Wenceslau Braz

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito na PR-092, em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro), na tarde deste domingo (13).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem conduzia uma motocicleta modelo Honda CBX 250, com placas de Pinhalão (Norte Pioneiro), no sentido Wenceslau Braz a Arapoti (Norte Pioneiro). Na altura do km 252 da via, ele se chocou lateralmente com um caminhão com carreta acoplada, com placas de Rinópolis-SP, que seguia no mesmo sentido.

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a polícia, o condutor do caminhão, um homem de 56 anos, não se feriu.