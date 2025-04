Jovem morre em acidente com motocicleta na BR-376 em Marilândia do Sul

Uma mulher de 25 anos morreu após se envolver em um acidente com moto por volta das 13h40 desta sexta-feira (4) no quilômetro 266 da BR-376, em Marilândia do Sul (Centro-Norte). O condutor da motocicleta e esposo da vítima, 25 anos, sofreu ferimentos leves.





De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois estavam acessando a rodovia quando houve uma colisão lateral com uma carreta, que não foi localizada.

O jovem foi encaminhado para o hospital de Marilândia do Sul. A passageira veio à óbito no local.





As causas do acidente e a identificação da carreta estão sendo apuradas. Compareceram ao atendimento a PRF, a Polícia Civil e Perícia, IML (Instituto Médico-Legal), Siate e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).





