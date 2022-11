Juiz aceita denúncia do MP contra motorista que invadiu bar em Rolândia

O juiz Alberto José Lududivo aceitou a denúncia do MP-PR (Ministério Público do Paraná) contra o motorista de 32 anos que causou um grave acidente em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) no dia 13 de outubro. Wellington Felipe Costa havia sido denunciado pelo Ministério Público na última quinta-feira (17) por quatro crimes, entre eles condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada e lesão corporal culposa praticada sem habilitação.





Câmeras de segurança flagraram Costa dirigindo um Honda Civic pela Vila Operária quando avança a preferencial, bate em outro veículo e na sequência invade um bar. Quatro clientes foram atropelados e ficaram feridos, sendo um em estado grave. Marcos Alexandre Firmino, 43, teve o corpo prensado contra a parede. Ele teve uma das pernas amputadas e está internado no hospital Evangélico de Londrina.







Na denúncia, o MP-PR destacou que o motorista passou pelo teste do bafômetro, que indicou que bebeu antes de dirigir. O etilômetro apontou resultado de 0,73 ml/L (miligrama de álcool por litro de ar expelido), quase o dobro do limite sinalizado no Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi preso em flagrante, mas deixou a cadeia após pagar R$ 1.500 de fiança, valor estipulado pelo poder judiciário. CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.