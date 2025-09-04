Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Presas farão perucas

Justiça autoriza uso de cabelo humano apreendido no PR para pacientes com câncer

Redação Bonde com Justiça Federal
04 set 2025 às 16:13

Compartilhar notícia

Freepik
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Em uma decisão histórica, a JFPR (Justiça Federal do Paraná) autorizou a destinação de 161,5 quilos de fios de cabelos humanos apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Guaíra (Oeste), para o projeto “Liberdade em Fios”, desenvolvido na Cadeia Pública de Goioerê. A iniciativa capacita mulheres privadas de liberdade na confecção de próteses capilares, para doação gratuita a pacientes em tratamento oncológico.


O pedido de destinação foi feito pelo Conselho da Comunidade da Comarca de Goioerê e recebeu parecer favorável do MPF (Ministério Público Federal). O juiz federal que analisou o caso tomou como base o Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de destinação de bens apreendidos por órgãos públicos e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, destacando a importância da ressocialização dos presos.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Em sua sentença, o magistrado destacou a dupla relevância da iniciativa, afirmando que o projeto atende a dois objetivos relevantes e de interesse público: “a disponibilização gratuita de próteses capilares de qualidade a pacientes em tratamento contra o câncer, contribuindo para a preservação da autoestima e dignidade; e a capacitação profissional das mulheres privadas de liberdade, possibilitando a elas uma nova perspectiva de reinserção social e laboral", justificou.


Além disso, segundo a JFPR, uma quantidade suficiente do material deve ser resguardada para a realização de exames periciais e eventual contraprova.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Justiça peruca cabelo parana Paraná doação Mulheres privadas de liberdade
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas