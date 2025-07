Londrina amanhece com o dia mais frio de julho nesta quarta-feira

Uma massa de ar polar que chegou ao Paraná na segunda-feira (28) fez as temperaturas caírem gradativamente pelo estado. Após algumas temperaturas próximas a 0°C na terça-feira (29), quatro cidades amanheceram nesta quarta (30) registrando temperaturas abaixo de zero. Em 22 cidades a temperatura desta quarta foi a mais baixa de todo o mês.





As cidades que registraram temperaturas negativas foram General Carneiro (estação do Inmet, -3,4°C), São Mateus do Sul (-1,4°C), Palmas e Ponta Grossa (-0,1°C em ambas). Outras temperaturas próximas a zero foram registradas em Guarapuava (0,8°C), União da Vitória (0,7°C), Pinhão (0,6°C), Jaguariaíva (0,5°C), Lapa (0,3°C) e Fazenda Rio Grande (0,1°C).

Esta quarta-feira também registrou a temperatura mais baixa do mês de julho de 2025 em 22 cidades: Antonina, Cambará, Campo Mourão, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Irati, Guarapuava, Guaratuba, Jaguariaíva, Lapa, Londrina, Paranaguá, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Guaraqueçaba, Santo Antônio da Platina, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.





Geada foi registrada na Região Metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, com intensidade fraca a moderada. Nas regiões que tiveram temperatura negativa, houve registro de geada forte. “Não é o resfriamento mais intenso deste inverno, não superando os dias 24 e 25 de junho, mas ainda assim é uma onda de frio bem expressiva, pois até mesmo nas porções mais ao Norte e em algumas cidades do Oeste e Sudoeste tivemos o dia mais gelado do mês de julho”, afirma Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

Nesta quinta-feira (31) o mês de julho se despede ainda com bastante frio e possibilidade de geadas fracas a moderadas entre os Campos Gerais, Sul e Leste do Paraná, e nevoeiros principalmente na Serra do Mar e no Vale do Ribeira.





Gradativamente a temperatura vai subir. A massa de ar frio só começa a perder força na sexta-feira (1.º). “No fim de semana teremos temperaturas um pouco mais elevadas e com predomínio de sol. Não há chance de chuva nesses próximos dias”, ressalta Jacóbsen.

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.





