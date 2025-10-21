Londrina e Apucarana terão rodovias interditadas por obras nesta semana

A recuperação asfáltica promovida pela PRVias deve provocar interdição parcial de mais 20 km, tanto da PR-445, em Londrina, quanto da BR-376, em Apucarana (Centro-Norte). Em Ponta Grossa (Campos Gerais), serão 14 km de interdição na BR-376. Os motoristas devem redobrar a atenção ao passarem pelos locais até o próximo domingo (26).





Em Londrina, o cronograma contempla trechos da PR-445 do km 67, no Conjunto Jamile Dequech (Zona Sul), até o km 87, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Nesse trajeto, estão bairros com intensa movimentação de veículos, como o Conjunto das Flores, Parque Ouro Branco, Parque Residencial Alcântara, Gleba Palhano e Jardim Sabará.

Publicidade

Publicidade





Em Ponta Grossa, os serviços são executados do km 482 ao km 493, que engloba os viadutos Santa Paula e Santa Maria, e entre os km 494 e km 496, próximo ao bairro Cará-Cará. Ainda na BR-376, as equipes atuam do km 230 ao km 251, em próximo aos bairros Parque Industrial Zona Oeste, Jardim Catuaí e Vila Reis, em Apucarana.

Publicidade

As intervenções da PRVias são de reparos, fresagem, recomposição e drenagem do asfalto, somando 35 frentes de trabalho. Os trabalhos podem ser reagendados devido às condições climáticas. Confira abaixo os trechos:

Publicidade

PR-090

Entre Ibiporã e Sertanópolis: entre os km 377 e km 404, nos dois sentidos.

PR-323

Publicidade

Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 1 e km 25, nos dois sentidos;

Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 26 e km 47, nos dois sentidos;

Em Sertanópolis: entre os km 48 e km 60, nos dois sentidos;

Em Sertaneja: entre os km 0 e km 5, nos dois sentidos;

Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 31 e km 45, nos dois sentidos.

PR-445

Entre Tamarana e Londrina: entre os km 29 e km 58, nos dois sentidos;

Em Londrina: entre os km 50 e km 67, nos dois sentidos;

Em Londrina: entre os km 59 e km 66, nos dois sentidos;

Entre Londrina e Cambé: entre os km 67 e km 87, nos dois sentidos;

Entre Londrina e Cambé: entre os km 68 e km 84, nos dois sentidos;

Em Cambé: entre os km 85 e km 86, nos dois sentidos;

Em Cambé: entre os km 88 e km 95, nos dois sentidos.

BR-369

Entre Arapongas e Apucarana: entre os km 182 e km 214, nos dois sentidos.

BR-373

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Em Ponta Grossa: entre os km 171 e km 183, nos dois sentidos;

Em Ponta Grossa: entre os km 164 e km 171, no sentido oeste;

Em Ponta Grossa: entre os km 164 e km 171, no sentido leste.

BR-376