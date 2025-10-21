Londrina e Apucarana terão rodovias interditadas por obras nesta semana

A recuperação asfáltica promovida pela PRVias deve provocar interdição parcial de mais 20 km, tanto da PR-445, em Londrina, quanto da BR-376, em Apucarana (Centro-Norte). Em Ponta Grossa (Campos Gerais), serão 14 km de interdição na BR-376. Os motoristas devem redobrar a atenção ao passarem pelos locais até o próximo domingo (26).
Em Londrina, o cronograma contempla trechos da PR-445 do km 67, no Conjunto Jamile Dequech (Zona Sul), até o km 87, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Nesse trajeto, estão bairros com intensa movimentação de veículos, como o Conjunto das Flores, Parque Ouro Branco, Parque Residencial Alcântara, Gleba Palhano e Jardim Sabará.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Em Ponta Grossa, os serviços são executados do km 482 ao km 493, que engloba os viadutos Santa Paula e Santa Maria, e entre os km 494 e km 496, próximo ao bairro Cará-Cará. Ainda na BR-376, as equipes atuam do km 230 ao km 251, em próximo aos bairros Parque Industrial Zona Oeste, Jardim Catuaí e Vila Reis, em Apucarana.
As intervenções da PRVias são de reparos, fresagem, recomposição e drenagem do asfalto, somando 35 frentes de trabalho. Os trabalhos podem ser reagendados devido às condições climáticas. Confira abaixo os trechos:
PR-090
- Entre Ibiporã e Sertanópolis: entre os km 377 e km 404, nos dois sentidos.
PR-323
- Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 1 e km 25, nos dois sentidos;
- Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 26 e km 47, nos dois sentidos;
- Em Sertanópolis: entre os km 48 e km 60, nos dois sentidos;
- Em Sertaneja: entre os km 0 e km 5, nos dois sentidos;
- Entre Sertaneja e Sertanópolis: entre os km 31 e km 45, nos dois sentidos.
PR-445
- Entre Tamarana e Londrina: entre os km 29 e km 58, nos dois sentidos;
- Em Londrina: entre os km 50 e km 67, nos dois sentidos;
- Em Londrina: entre os km 59 e km 66, nos dois sentidos;
- Entre Londrina e Cambé: entre os km 67 e km 87, nos dois sentidos;
- Entre Londrina e Cambé: entre os km 68 e km 84, nos dois sentidos;
- Em Cambé: entre os km 85 e km 86, nos dois sentidos;
- Em Cambé: entre os km 88 e km 95, nos dois sentidos.
BR-369
- Entre Arapongas e Apucarana: entre os km 182 e km 214, nos dois sentidos.
BR-373
- Em Ponta Grossa: entre os km 171 e km 183, nos dois sentidos;
- Em Ponta Grossa: entre os km 164 e km 171, no sentido oeste;
- Em Ponta Grossa: entre os km 164 e km 171, no sentido leste.
BR-376
- Entre Mandaguari e Apucarana: entre os km 203 e km 229, nos dois sentidos;
- Entre Apucarana e Califórnia: entre os km 230 e km 251, nos dois sentidos;
- Entre Califórnia e Marilândia do Sul: entre os km 247 e km 262, nos dois sentidos;
- Entre Califórnia e Marilândia do Sul: entre os km 252 e km 271, nos dois sentidos;
- Entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra: entre os km 272 e km 298, nos dois sentidos;
- Entre Marilândia do Sul e Mauá da Serra: entre os km 285 e km 304, no sentido norte;
- Entre Mauá da Serra e Ortigueira: entre os km 300 e km 340, nos dois sentidos;
- Entre Mauá da Serra e Ortigueira: entre os km 313 e km 330, nos dois sentidos;
- Entre Ortigueira e Imbaú: entre os km 341 e km 362, nos dois sentidos;
- Entre Ortigueira e Imbaú: entre os km 363 e km 380, nos dois sentidos;
- Entre Ortigueira e Imbaú: entre os km 370 e km 378, no sentido norte;
- Entre Mauá da Serra e Ponta Grossa: entre os km 317 e km 476, nos dois sentidos;
- Entre Imbaú e Tibagi: entre os km 405 e km 407, no sentido norte;
- Em Ponta Grossa: entre os km 482 e km 494, no sentido norte;
- Em Ponta Grossa: entre os km 483 e km 493, no sentido sul;
- Em Ponta Grossa: entre os km 493 e km 494, no sentido norte;
- Em Ponta Grossa: entre os km 494 e km 496, no sentido sul;
- Em Ponta Grossa: entre os km 543 e km 544, no sentido sul.